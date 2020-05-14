Москва, 14 мая. Лекарственный препарат рибавирин, который используется для лечения гепатита и других вирусных инфекций, способен останавливать размножение коронавируса. Об этом сообщает научный журнал Nature.

Ученые из Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы провели исследование, результаты которого свидетельствуют об эффективности рибавирина для лечения коронавируса.

Исследователи использовали ингибиторы трансляции, чтобы замедлить процесс синтеза белка, в котором размножается коронавирусная инфекция. Ученым удалось выяснить, что 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG), а также рибавирин способны останавливать размножение вируса в культуре клеток.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 4,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 297 тысяч человек.

В России выявлено 252 тысячи случаев, более двух тысяч человек умерли. 53 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения инфекции в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.