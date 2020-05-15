Доклад экспертов для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии ссылается на провокацию ПНС для срыва договора Путина и Эрдогана

Панель экспертов в докладе для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии сослалась на провокацию ПНС, организованную с целью сорвать инициативы президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о мирном урегулировании ливийского кризиса.

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть разбора доклада для ООН о присутствии российских ЧВК в Ливии. Издание совместно с 27 российскими и зарубежными журналистами проанализировало 53 пункта документа и выяснило, что все они основаны на фейках, фальсификациях и неподтвержденных данных.

В частности, в 37 пункте доклада эксперты ссылаются на сообщения, которые тиражировались в СМИ и социальных сетях после переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в январе этого года. На той встрече лидеры России и Турции инициировали режим прекращения огня в Ливии и мирные переговоры между ПНС и ЛНА.

«11 января 2020 сообщалось о сотрудниках ЧВК «Вагнер» покинувших передовую, и что это было связано с встречей в Стамбуле 8 января 2020 между президентами Эрдоганом и Путиным, которые обсуждали прекращение огня. Конфиденциальный источник сообщает, что 400 сотрудников ЧВК «Вагнер» и 200 сотрудников РСБ покинули передовые и двинулись в Аль Джуфра», — указывает Панель экспертов ООН.

Подтверждений этой информации в документе нет. Политолог Юлия Стрелкова, разбиравшая доклад вместе с ФАН, уверена, что публикации о ЧВК «Вагнера» являлись частью провокации, направленной на срыв переговоров. Тем более, что присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии так и не было доказано.

«Эти предположения являются необоснованными и бездоказательными домыслами. Подтвержденным и очевидным является тот факт, что встреча была посвящена перемирию и урегулированию ливийского кризиса. Ее результатом стали дальнейшие переговоры на высоком уровне при участии ООН, ЕС, ЛАГ, АС. Публикации с сообщениями о передвижении ЧВК «Вагнер» свидетельствуют о намерении сорвать переговоры и перемирие. Это укладывается в повестку пиар-кампании ПНС, заказанной у лоббистских компаний», — объясняет ситуацию Стрелкова.

Подробнее со второй частью расследования можно ознакомиться на сайте ФАН.