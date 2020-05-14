Пользователи обрушили сайт Epic Games в погоне за бесплатной GTA V

Москва, 14 мая. Пользователи «обрушили» официальный сайт Epic Games Store спустя несколько часов после старта бесплатной раздачи игры Grand Theft Auto V.

В четверг магазин Epic Games дал пользователям возможность бесплатно скачать версию Grand Theft Auto V Premium Online Edition со множеством бонусов для GTA Online, которая включает в себя сюжетную кампанию, мультиплеер со всеми дополнениями и комплект «Преступная организация» с контентом общей суммой в 10 млн GTA-долларов и еще 1 млн сверху.

Однако серверы цифрового магазина не смогли выдержать наплыв всех желающих получить игру. Как сообщает пресс-служба сервиса в своем микроблоге в Twitter, из-за ажиотажа сервис может работать с перебоями, показывать «ошибку 500» и долго обрывать загрузку.

По данным на 21.00 по московскому времени, сервис все еще не работает. При попытке открыть страницу магазина появляется сообщение «403 Forbidden».

Предположительно, бесплатная раздача GTA V продлится до 21 мая включительно. Чтобы скачать игру, для аккаунта Epic должна быть включена двухфакторная аутентификация. Игра останется в виртуальной библиотеке навсегда.

GTA V — одна из самых успешных игр студии Rockstar. «Боевик» доступен на ПК и консолях серии PlayStation и Xbox. Действие игры происходит в вымышленном штате Сан-Андреас, сюжет построен вокруг историй трех грабителей.