Россия призвала Варшаву принять меры по защите памяти советских воинов

Москва, 14 мая. Россия призывает польские власти отказаться от борьбы с памятью павших красноармейцев и принять меры по борьбе с вандалами, оскверняющими советские памятники, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы призываем польские власти отказаться от борьбы с памятью павших советских героев, принять, наконец, реальные меры по борьбе с вандалами», — говорит Захарова.

Официальный представитель напомнила, что перед Днем Победы на кладбище в Познани была повалена плита на могиле солдат Красной армии. Захарова подчеркнула, что тот факт, что инцидент произошел накануне годовщины освобождения человечества от нацизма, делает этот акт вандализма особенно циничным.

Она отмечает, что несмотря на демагогию о приверженности Польши соответствующим традициям и обязательствам достойного сохранения памяти павших на ее территории освободителей, Варшава своими действиями по переписыванию истории формирует атмосферу абсолютной вседозволенности и попустительства.

«Соответственно, к сожалению, это все является мотивирующей базой для подобных отвратительных выходок в отношении советских мемориальных объектов», — резюмировала Мария Захарова.

RT также сообщает, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское посольство в Праге уведомило чешский МИД о готовности российских дипломатов к консультациям по поводу двусторонних отношений, но пока не получило ответа.