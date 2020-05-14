Вучич поблагодарил Путина за помощь Сербии в борьбе с коронавирусом

Москва, 14 мая. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем. Об этом сообщила администрация главы Сербии.

Вучич поблагодарил российского лидера за помощь Сербии в борьбе с коронавирусом и выразил надежду на то, что принятые в России решительные меры позволят победить эпидемию коронавируса и как можно скорее вернуться к нормальному ходу жизни и экономики. Вучич выразил соболезнования в связи с жертвами коронавируса в РФ.

«Президент Вучич в то же время поблагодарил президента Путина за выраженную заботу о нашей стране и отправку медицинской помощи», — сообщили в администрации президента Сербии.

В начале апреля президент России предложил сербской стороне помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Позднее в Сербию прибыли российские военные специалисты. Специалисты Минобороны РФ проводят дезинфекцию медицинских учреждений Сербии, а также осуществляют лечение пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Ранее министр обороны Сербии Александр Вулин наградил военных медиков Минобороны России, которые с начала апреля оказывали помощь сербской стороне в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекцией.