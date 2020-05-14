Советник гендиректора «Локомотива» Булыкин надеется, что Семин останется в структуре клуба

Москва, 14 мая. Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал решение Юрия Семина покинуть пост главного тренера футбольного клуба.

«Очень жалко, что Юрий Павлович закончил так свою карьеру в «Локомотиве», но надеюсь, он останется еще в структуре клуба, будет так же помогать «Локомотиву», все-таки очень много трофеев он выиграл с клубом», — сказал Булыкин.

14 мая стало известно, что совет директоров «Локомотива» принял решение не продлевать рассчитанный до 31 мая контракт с Семиным. На должность главного тренера «Локомотива» назначен Марко Николич, передает телеканал «360».

По словам главы правления «Локомотива» Анатолия Мещерякова, клуб предлагал Семину занять должность почетного тренера, а также назвать его именем футбольную академию, однако он ответил отказом.

Стоит отметить, что Семин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. К настоящему моменту клуб занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.