Московские врачи назвали самые опасные при коронавирусе болезни

Москва, 14 мая. Тяжелее всего коронавирус переносят пациенты с гематологическими заболеваниями, также течение болезни осложняют сахарный диабет и ожирение. Об этом сообщили главные врачи московских больниц.

«Сейчас появляется у нас все больше и больше наблюдений за гематологическими пациентами, они крайне неблагоприятно протекают. Ну и то, о чем все знают и говорят, — это пациенты с сахарным диабетом и пожилые пациенты с хронической сердечной недостаточностью», — рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому, которое вышло в рамках фильма RT «Эпидемия».

Главврача Городской клинической больницы №52 Марьяны Лысенко подтвердила слова коллеги, добавив, что также болезнь тяжело переносят люди с ожирением. Главврач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет отметил, что особый риск имеют пациенты с гематологией и неврологией.

«Все-таки я бы на первое место ставил гематологию и неврологию», — рассказал врач.

Стало известно, что мужчины переносят коронавирус тяжелее, чем женщины. Российский ученый, вирусолог Феликс Ершов считает, что причина в биологических особенностях организма и менее здоровом образе жизни.

Ранее Проценко прокомментировал низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России. По словам главврача, опыт стран, которые первыми столкнулись с коронавирусом, позволил российской системе здравоохранения лучше подготовиться к эпидемии.