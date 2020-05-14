Фигурки врачей-супергероев украсили фасады петербургских зданий. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге на фасадах зданий появились глиняные фигурки врачей. Стрит-арт-барельефы посвящены актуальной теме. Художница Vandalizy создала проект про медиков-супергероев в поддержку тех, кто борется с коронавирусом.

Фигурки располагаются на центральных улицах города, они призывают жителей оставаться дома в период пандемии. Также под барельефом располагается надпись #защитиврачей. Так художница рассказывает горожанам о том, что под этим хэштегом можно найти благотворительные фонды, которые занимаются сбором средств для помощи медикам.

«Этот проект мне пришел в голову, когда я лежала в больнице, но не из-за COVID. И я смотрела, как тяжело врачам, как они напуганы, и я думала, что я могу сделать, я же художник. Я вернулась домой и придумала проект в защиту врачей. Им сейчас очень тяжело, они сейчас самые настоящие супермены, им необходима защита», — убеждена девушка.

Жителям Санкт-Петербурга инициатива художницы пришлась по душе.

«В Петербурге очень хорошо, положительно люди отнеслись, сказали, что побольше бы такого стрит-арта красивого», — радуется Vandalizy.

По официальным данным, в Санкт-Петербурге зарегистрировано 8 945 случаев заражения коронавирусом, из которых 69 оказались смертельными, 1 899 человек выздоровело.