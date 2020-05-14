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Замечены еще четыре авиарейса между Турцией и оккупированной боевиками ПНС Мисуратой

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Замечены еще четыре авиарейса между Турцией и боевиками ПНС

Мисурата, 14 мая. Еще четыре авиарейса между Стамбулом и Мисуратой замечены за последние сутки. Об этом сообщили пользователи Twitter, сославшиеся на данные мониторинговых ресурсов. 

Турция и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии сохраняют интенсивное авиасообщение, хотя ранее стало известно о закрытии ливийского воздушного пространства в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Отмечается, что в направлении Мисураты, оккупированной бандформированиями ПНС, вылетело три самолета, в Стамбул — один. 

13 мая наблюдатели также зафиксировали целый ряд рейсов между Ливией и Турцией. Так, боевики ПНС направили в Турцию пять самолетов, аэропорт ливийской Мисураты принял три лайнера из Стамбула. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, подписавший меморандумы о помощи с главарем ПНС Файезом Сарраджем, использует гражданские самолеты для расширения своего вмешательства во внутриливийский кризис. Лайнерами в Ливию доставляются оружие, сирийские наемники и турецкие офицеры. ФАН отследил способы и маршруты этих поставок.

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