Замечены еще четыре авиарейса между Турцией и оккупированной боевиками ПНС Мисуратой

Мисурата, 14 мая. Еще четыре авиарейса между Стамбулом и Мисуратой замечены за последние сутки. Об этом сообщили пользователи Twitter, сославшиеся на данные мониторинговых ресурсов.

لغاية الان اربع رحالات لطيران :



الخطوط الليبية طائرتين

خطوط الاجنحة طائرة

خطوط الأفريقية طارئرة



رحالات غير مجدولة الى #تركيا من مطار الكلية الجوية #مصراتة...#جسر_مرتزقة_اردوغان pic.twitter.com/Tub0w16DkN — ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) May 14, 2020

Турция и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии сохраняют интенсивное авиасообщение, хотя ранее стало известно о закрытии ливийского воздушного пространства в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Отмечается, что в направлении Мисураты, оккупированной бандформированиями ПНС, вылетело три самолета, в Стамбул — один.

13 мая наблюдатели также зафиксировали целый ряд рейсов между Ливией и Турцией. Так, боевики ПНС направили в Турцию пять самолетов, аэропорт ливийской Мисураты принял три лайнера из Стамбула. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, подписавший меморандумы о помощи с главарем ПНС Файезом Сарраджем, использует гражданские самолеты для расширения своего вмешательства во внутриливийский кризис. Лайнерами в Ливию доставляются оружие, сирийские наемники и турецкие офицеры. ФАН отследил способы и маршруты этих поставок.