Кошку спасли из двухдневного плена в вентиляции. ФАН-ТВ

В сообщество добровольных спасателей «ЗооСпас» обратились хозяева серой кошки. Они увидели, как их любимица скрылась в вентиляции шестнадцатиэтажного здания в поселке Кольцово. Мурлыку только недавно нашли на улице и приютили.

«ЗооСпас» откликнулись, прибыли на адрес, но процедура спасения оказалась непростой, необходимо было попасть в вентиляционную шахту. Спасатели прошлись по квартирам соседей с просьбой вскрыть небольшую часть стены, но несколько раз получили отказ. Молодая семья с пятого этажа разрешила вскрыть стену в кухне. Спасатели с помощью перфоратора проделали небольшую дыру и спустили в шахту камеру, чтобы обнаружить местоположение кошки. Волонтеры потратили несколько часов в попытках зацепить животное петлей и вытянуть. Но все закончилось благополучно, пушистую красавицу достали целой и невредимой и вернули приютившим ее хозяевам.