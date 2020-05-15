День Бориса и Глеба: что сажать, приметы и заговор на деньги, что нельзя делать 15 мая

Память первых русских святых Бориса и Глеба церковь чтит три раза в год — в мае, августе и сентябре. 15 мая (2 мая по старому стилю) на Руси отмечается праздник Борис и Глеб Сеятели, который очень важен в земледельческом календаре славян. День считается чрезвычайно удачным для посадок в поле и на дачном участке.

История праздника

День памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба — первый православный праздник, учрежденный на Руси в 1115 году.

Борис и Глеб (в крещении — Роман и Давид) были русскими князьями, сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. Борис и Глеб пали жертвами междоусобной борьбы, их убили люди, подосланные их братом Святополком Окаянным (о качествах которого можно судить по его прозвищу). Борис и Глеб предпочли погибнуть, но не идти против совести, затевая братоубийственную войну. Братьев стали почитать как первых русских святых, заступников Руси.

Почитание братьев началось после восшествия на киевский великокняжеский престол Ярослава Мудрого. 15 мая отмечается перемещение в 1115 году мощей Бориса и Глеба в специально построенный для этого храм.

Что нужно сажать на Бориса и Глеба

Май на Руси был временем сева. Засевали зерном поля, приговаривая:

«Борис и Глеб сеют хлеб».

В этот день также сажали овощи, время считалось чрезвычайно удачным для огородничества. На Бориса и Глеба начинали сажать огурцы и тыквы. Чтобы тыквы уродились большими, на грядке закапывали пестик от ступки либо небольшой камешек.

Также считалось, что грядки надо обильно полить колодезной, а лучше дождевой водой, тогда овощи уродятся хорошими и крепкими, и их можно будет долго хранить.

Приметы на Бориса и Глеба

С Бориса и Глеба начинают петь соловьи. Поэтому ночь перед этим праздником называлась соловьиной. Если соловей поет всю ночь — жди хорошей погоды. Услышать на Бориса и Глеба соловьиное пение раньше кукования кукушки считалось хорошей приметой — лето пройдет весело, а год будет урожайным.

Также, согласно приметам, если при первой соловьиной трели скинуть верхнюю одежду, здоровья прибудет, а болезни отступят.

Заговор на деньги

День считается чрезвычайно удачным для приумножения богатства, поэтому Бориса и Глеба на Руси чрезвычайно почитали купцы. Они даже называли Бориса (по созвучию) Барышником, а праздник величали Барыш-день. Купцы охотно жертвовали на храмы в память этих святых, а также старались обязательно совершить на Бориса и Глеба какую-то сделку. Если в этот день что-то удалось выгодно продать, год обещал быть прибыльным.

Заговор на деньги звучит так:

«Барыш-барыш, скорее обернись, мне сторицей возвратись».

Что нельзя делать 15 мая

Как в любой православный праздник, на Бориса и Глеба нельзя ругаться, ссориться, сквернословить, допускать злые мысли.

Также в этот день нельзя обманывать, совершать нечестные сделки, иначе удачи в делах не видать, а нечестно нажитое богатство испарится, как дым.

Кроме того, согласно приметам, в этот день нельзя лениться, пренебрегать работой, иначе год будет голодным и несчастливым.