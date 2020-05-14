Составлен рейтинг самых скандальных порнозаписей со знаменитостями

Лос-Анджелес, 14 мая. Газета New York Post опубликовала топ-8 самых известных порнозаписей с участием знаменитостей.

Первое место в рейтинге заняло видео с участием рэпера Рея Джея и артистки Ким Кардашьян. В 2002 году теперь уже бывшие возлюбленные записали ролик с помощью домашней видеокамеры во время отдыха на 23-й день рождения Кардашьян. Пять лет спустя лента попала в Сеть как 41-минутный фильм под названием «Ким Кардашян, Superstar» от порнокомпании Vivid Entertainment.

Изначально Кардашьян пыталась судиться с распространителями видео, чтобы ролик был удален из Сети. Однако позже бросила это занятие. В 2012 году на шоу Опры она рассказала, что сожалеет о том, что когда-то сделала запись, заявив, что чувствует теперь себя «униженной».

Второе место заняло видео с участием актрисы Фаррах Абрахам и порноактером Джеймсом Дином, записанное в 2013 году.

Ходили слухи, что видео было намеренно создано для рекламы. Абрахам сначала опровергла слухи, но позже признала, что ролик был постановочным. По ее словам, она пошла на такой шаг, чтобы увековечить свою молодую фигуру. Фильм, по некоторым данным, был продан почти за 1 млн долларов.

На третьей строчке рейтинга расположилось видео с участием актера Колина Фаррелла и моделью журнала Playboy Николь Нараин. Известный в прошлом скандальными выходками Фаррелл снял секс с моделью в 2003 году, а два года спустя отснятый материал просочился на всеобщее обозрение.

Нараин якобы заключила соглашение с ICG, чтобы опубликовать то, что, как утверждал Фаррелл, предназначалось только для их глаз. Он подал в суд на Нараин за попытку продать отснятый материал. Спор был урегулирован в 2006 году.

На четвертом месте — одно из самых популярных видео, снятое Памелой Андерсон и ее уже бывшим супругом Томми Ли. В 1995 году недовольный электрик украл сейф, в котором находились отснятые материалы, и выпустил ленту, заработав примерно 77 млн долларов менее чем за 12 месяцев.

Позднее знаменитая модель призналась, что с тех пор не записывала с Ли ни одного видео.

В топ-8 так же вошли ролики таких пар как Халк Хоган и Хэзер Коул, Пэрис Хилтон и Рик Саломон (в 2004 году Саломон продал секс-ленту вскоре после того, как дебютировал в реалити-шоу про Перис), Роб Лоу с 16 летней девушкой, Кевин Харт и Монтия Саббаг.