Неизвестные сломали руку сотруднику портала URA.RU в Екатеринбурге

Екатеринбург, 14 мая. Неизвестные напали на главу IT-отдела информационного агентства URA.RU Сергея Заикина в Екатеринбурге. По данным агентства, Заикин давно ведет борьбу с пивной, которая работает по ночам возле его дома, что и стало причиной нападения.

В ночь на 14 мая у пивной собралась шумная компания, после чего Заикин сделал замечание молодым людям с балкона, а также вызвал полицию. После этого он вышел во двор, где на него напали.

«Как только я открыл дверь подъезда, мне прилетел удар ногой, — рассказал Сергей. — Я упал, и меня стали запинывать. Лицо закрывал, поэтому один из ударов пришелся по руке», — рассказал потерпевший.

Позднее Заикин обратился в больницу, где выяснилось, что результатом нападения стал «перелом правой лучевой кости со смещением». Сергей обратился с заявлением в полицию.

В пресс-службе управления МВД РФ по Екатеринбургу сообщили, что по данному факту проводится проверка, в рамках которой будут установлены очевидцы и участники инцидента. Пострадавшему предстоит пройти судебно-медицинское обследование для установления тяжести вреда здоровью.