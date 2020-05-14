Эксперимент в Японии показал скорость распространения коронавируса

Токио, 14 мая. Японские журналисты совместно со специалистами провели эксперимент, который показал, с какой скоростью коронавирусная инфекция распространяется в общественных местах.

Для исследования использовали специальный краситель, который видно только в ультрафиолетовом свете. Вещество нанесли на руки одного из участников эксперимента, а затем смоделировали возможную ситуацию в ресторане или в буфете на круизном лайнере.

Всего за 30 минут «инфицированный» «заразил» остальных девятерых участников эксперимента. Краситель оказался на руках, лицах, посуде, столовых приборах.

Эксперимент затем повторили, но на этот раз приборы, которыми участники накладывали себе еду, стали менять чаще, а сами испытуемые регулярно дезинфицировали руки. В итоге площадь покрытия ладоней частицами красителя уменьшилась в 30 раз, а на лицах людей их не было вовсе, передает «Царьград».

Ход эксперимента показали на видео. Эксперты пришли к выводу, что заведения общественного питания являются «очагами» распространения коронавирусной инфекции.

Коронавирус нового типа распространился по миру из Китая. Там вспышка была зафиксирована в конце прошлого года, очагом стал город Ухань. Инфекция поразила практически все страны, больше всего пострадали США, Испания, Великобритания, Италия и Франция.

В мире выявлено более 4,4 миллиона случаев заболевания, число летальных превысило отметку в 290 тысяч. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии.

В Китае высказали предположение, что SARS-CoV-2 в Ухань завезли американские военные. Причиной такого заявления стала публикация о создании подобного вируса, опубликованная в научном журнале Nature Medicine за 2015 год.