Шойгу предложил главе Минобороны Франции обменяться визитами боевых кораблей

Москва, 14 мая. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с французским коллегой Флорансом Парли. Глава Минобороны РФ предложил обменяться визитами боевых кораблей.

В Минобороны РФ сообщили, что Шойгу предложил до конца текущего года организовать работу российско-французских межведомственных экспертных групп по вопросам безопасности, спланировать обмен слушателями, а также предусмотреть визит корабля ВМС Франции в российский порт и корабля ВМС РФ во французский порт.

Кроме того, глава российского ведомства пригласил французский специалистов принять участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2020» и Армейских международных играх. Также в ходе беседы Шойгу и Парли обсудили меры противодействия коронавирусу.

Минобороны РФ активно помогает бороться с коронавирусной инфекцией — как в России, так и за ее пределами. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Италии Лоренцо Гуэрини, который поблагодарил российского коллегу за предоставленную помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Телефонный разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.