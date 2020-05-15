Сенаторы объяснили смысл объединения Архангельской области и Ненецкого АО

Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа пойдет на пользу жителям этих регионов, считают политики и эксперты, опрошенные Федеральным агентством новостей. Это улучшит управление и придаст импульс развитию всей российской Арктики.

13 мая главы регионов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали в Нарьян-Маре меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа».

Мнения о возможности такого объединения высказывались с начала апреля.

Не перегнуть бы палку

Член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Новожилов в разговоре с ФАН отметил, что основным плюсом от объединения регионов станет оптимизация бюджетных средств, которые тратятся на содержание законодательной и исполнительной власти двух субъектов федерации.

Однако работу по созданию единого региона предстоит проводить максимально деликатно, с разъяснительной работой, считает парламентарий.

«Когда я до сенаторства был председателем областного собрания, я многократно бывал в Нарьян-Маре. Люди тогда выступали категорически против объединения: население боялось, что потеряет много местных льгот. Кроме того, в НАО множество нефтедобывающих компаний, крепкий бюджет», — пояснил парламентарий.

Полемика по поводу объединения идет давно, и сейчас настало время вплотную подойти к этому вопросу.

«Надо разговаривать с населением Ненецкого автономного округа. Надо пообещать людям, и естественно сдержать слово, что они не потеряют того, что сейчас имеют. Нам нужно не перегнуть палку с объединением», — предостерег Новожилов.

Арктический мегарегион

Представляющая Ненецкий автономный округ сенатор Римма Галушина связывает создание нового субъекта федерации с состоянием российской экономики.

«Объединение регионов необходимо для их дальнейшего развития, а также развития Арктической зоны РФ в условиях возможного кризиса», — отметила парламентарий.

При этом интеграционные процессы ни в коей мере не являются поглощением Ненецкого автономного округа Архангельской областью, подчеркнула Галушина.

«Ненецкий АО не будет интегрирован в Архангельскую область, — заявила собеседник ФАН. — Предполагается, что если это будет новый субъект РФ, то и органы власти, правительство и законодательное собрание соответственно, тоже будут сформированы новые».

Объединение регионов пойдет им только на пользу, уверена сенатор.

«Сейчас, когда освоение Арктической зоны — среди приоритетных направлений развития нашей страны, необходимо идти в ногу со временем. И в случае создания новой территории она должна стать передовым мегарегионом России, реализующим большие проекты в Арктике», — пообещала Галушина.

Народное волеизъявление

Но как будет проходить объединение? Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко поясняет: судьбу интеграции будут решать люди.

Население двух субъектов выскажет свою волю путем всенародного населения. Это регулирует федеральный закон «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации».

«Законом предусмотрено проведение референдумов о вопросе объединения и образования нового субъекта РФ. Если население будет согласно на объединение, президент России должен внести в правительство федеральный конституционный закон об образовании в составе РФ нового субъекта», — описал процедуру создания нового субъекта Тимченко.

После этого количество членов Совета Федерации сократится: вместо четырех сенаторов от Архангельской области и Ненецкого АО будет два — от объединенного региона.

«После того как закон вступит в силу и будут сформированы законодательные и представительные органы нового субъекта и когда Совету Федерации будут представлены решения о наделении полномочиями новых сенаторов, полномочия предыдущих прекращаются», — отметил собеседник ФАН.

Вполне возможно, это будет кто-то из уже представляющих два региона парламентариев, допустил Тимченко.

Долой «матрешки»!

Глава партии ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский в интервью ФАН поддержал объединение Архангельской области и Ненецкого АО.

«Это полностью соответствует нашим взглядам на устройство страны. Мы об этом говорим уже тридцать лет. Нужно полностью отказаться от любого национального деления субъектов и мелких единиц», — делится мыслями политик.

Вся страна должна состоять из порядка тридцати равновеликих губерний с населением примерно по пять миллионов человек, предлагает Жириновский. В случае такого переформатирования границ субъектов РФ будет легче финансировать крупные проекты и привлекать инвестиции. К тому же крупными субъектами легче управлять, уверен либерал-демократ.

Подобные реформы должны внедряться по всей России, добавил он.

«Нужно убрать «матрешку» в виде Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов в составе Тюменской области. Вроде бы они один субъект, но устройство сложное: у каждого региона свой парламент, свой глава региона. Это мешает управлять, поднимает национальный вопрос. В Татарии, например, президент. Там должен быть глава республики, как и везде. А президент один», — заметил Жириновский.

При этом укрупнение субъектов федерации не должно отражаться на правах народов России.

«Пожалуйста: национальная культура, университеты, театры… Но административно не должно нигде быть деления внутри страны по национальному признаку», — резюмировал глава ЛДПР.

Сопротивление начальников

Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков также уверен, что укрупнение субъектов федерации необходимо. В целом было бы неплохо увеличить размеры субъектов примерно в два раза, считает он.

«Если субъекты больше, они становятся более органично объединены. Лучше работает транспортная связь, социальные структуры, политические институты», — полагает собеседник ФАН.

Ненецкий автономный округ является крайне маленькой составной единицей РФ. Его существование выгодно для местных элит, однако не выгодно гражданам, заявил Марков.

«Политики заинтересованы иметь свой собственный субъект со своим представительством в органах федеральной власти, в частности в Совете Федерации. А население заинтересовано в укрупнении, и приходится преодолевать сопротивление начальников», — посетовал эксперт.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов напомнил, что процесс укрупнения регионов в современной России идет уже не первый десяток лет.

«Процесс этот важный и нужный. Он обусловлен экономической целесообразностью и дополнительными возможностями увеличения динамики социально-экономического развития нового региона», — подчеркнул политолог.

В результате вырастет качество жизни каждого жителя объединенных регионов. Однако сам по себе процесс укрупнения субъектов РФ растянут во времени. Он очень кропотливый, и директивный подход здесь неуместен, считает собеседник ФАН.

«Мы говорим о судьбе жителей, об особенностях их мировоззрения. Это всегда очень кропотливая работа, которая не терпит суеты и штурмовщины», — предостерег Алексей Мартынов.

Напомним, объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа станет первым подобным процессом в России с 2008 года. Тогда были объединены Агинский Бурятский автономный округ и Читинская область, образовавший Забайкальский край. До этого путем слияния Корякского автономного округа и Камчатской области появился Камчатский край.

Население двух субъектов выскажет свою волю путем всенародного изъявления.