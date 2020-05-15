Россия обновляет Черноморский флот, несмотря на опасения командующего ВМСУ

Россия располагает возможностью за ближайшие десять лет закончить обновление корабельного состава Черноморского флота. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировав открытые источники.

Возрождение

На протяжении всей своей длинной и славной истории Черноморский флот играл важнейшую роль в обеспечении обороноспособности нашего государства, одновременно являясь силовой основой решения задач национальной морской политики на южном направлении. ЧФ рассматривался военно-политическим руководством государства не только как важнейший компонент «щита», оберегающего черноморские владения Отечества, но и как основа для формирования соединений, выполняющих задачи в акватории Средиземного моря, а если понадобится, то и в Атлантике.

После 1991 года прогресс ЧФ по понятным причинам сменился регрессом. Де-факто флот медленно, но верно «вымирал», с тяжелым сердцем готовясь к «переезду» в Новороссийск в случае срыва пролонгации российско-украинских договоренностей о его базировании в Севастополе.

К счастью, до полного коллапса флота дело не дошло. «Возвращение в родную гавань» Крыма в 2014 году кардинально изменило ситуацию, создав предпосылки для возрождения Черноморского флота.

Результатом последующих усилий нашего государства стало то, что к маю 2020 года, несмотря на закономерный вывод из состава ЧФ ряда исчерпавших свой ресурс кораблей советской постройки, боевой потенциал флота значительно усилился. Причем в первую очередь — за счет берегового и воздушного компонентов.

Благодаря развертыванию в Крыму «самодостаточной группировки войск» (формулировка министра обороны РФ Сергея Шойгу), включающей новейшие береговые ракетные комплексы и комплексы ПВО, а также многочисленную авиационную группировку, полуостров уже в 2016 году превратился в непотопляемый и отлично защищенный ракетоносец/авианосец, «простреливающий» всю акваторию Черного моря.

Одновременно активно реализовывалась программа пополнения корабельного состава ЧФ новыми вымпелами. Отметим, что среди всех российских флотов именно он стал лидером по количеству полученных «калиброносцев» — кораблей, вооруженных крылатыми ракетами комплекса «Калибр».

Среди таковых на Черном море оказалось сразу шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, что позволило одним махом — дело небывалое для отечественного ВМФ после распада СССР! — укомплектовать новейшими единицами целое флотское соединение (4-ю отдельную бригаду подводных лодок).

Всего за 2014–2019 годы ЧФ получил 30 новых боевых кораблей и катеров. За тот же срок черноморцы получили 25 новых вспомогательных единиц: танкер, буксиры, плавкраны и т. д. Морская авиация ЧФ обновилась практически на 70%.

Качественный рост возможностей флота был вынужден признать даже заклятый «друг» черноморцев — командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко. В феврале этого года на форуме Age of Crimea он непрерывно ныл о том, что за последние шесть лет боевой потенциал Черноморского флота России вырос чуть ли не вдвое.

Удивительные масштабы его обновления объяснялись как минимум двумя причинами.

Во-первых, Москва в авральном порядке латала «дыру» в оборонительном периметре государства, образовавшуюся после 1991 года на южном направлении.

Во-вторых, начиная с 2015 года Черноморский флот стал в буквальном смысле слова самым воюющим из отечественных флотов, так как его силы и средства чаще других привлекались к обеспечению проведения контртеррористической операции на территории Сирии.

«Как бык овцу»…

К маю 2020 года в составе ЧФ числилось около 280 кораблей, катеров, подлодок и судов обеспечения, включая уже более 50 боевых единиц. Но на этом процесс «реанимации» флота, разумеется, не завершился.

«Черноморский флот находится на этапе активного оснащения и развития. Этот процесс продиктован логичной необходимостью не допустить угроз в адрес России с морских направлений на юге», — отметил 13 мая главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в своем поздравлении моряков-черноморцев по случаю 237-летия ЧФ.

По словам Евменова, в скором времени ЧФ пополнится серией из шести патрульных кораблей проекта 22160.

«Надводная составляющая Черноморского флота также пополнится в ближайшее время тремя новейшими корветами, способными выполнять задачи в дальней морской зоне, серией малых ракетных кораблей проекта 22800», — добавил главком ВМФ.

Будет развиваться важнейший сегмент береговой инфраструктуры, судоремонта и судостроения. Черноморский флот будет сбалансированным и самодостаточным по составу сил и средств, подчеркнул адмирал в своем поздравлении.

Очевидно, что в настоящее время ЧФ находится в куда лучшей форме, чем в начале 2014 года, и по своему боевому потенциалу уж точно кроет ВМС соседней Украины «как бык овцу».

Конечно, прямо сравнивать ЧФ и ВМСУ в силу разных факторов некорректно. Но все же весьма показательна ситуация, когда одна страна продолжает пополнять свой флот «калиброносцами», способными бить высокоточными крылатыми ракетами на дистанцию свыше 1500 км, а другая гордится тем, что во втором десятилетии XXI века смогла собрать «Нептун» — клон советской противокорабельной ракеты начала 1990-х с заявленной дальностью до 300 км.

Так что у Воронченко, пополняющего ВМСУ речными бронекатерами и выклянченным у янки патрульным б/у, повод для нытья, похоже, будет сохраняться вплоть до самого конца адмиральской карьеры…

Странный «22160-й»

Однако вернемся к Черноморскому флоту. Номинально, исходя из количества введенных за последнее время в его состав новых вымпелов, его можно считать самым современным из отечественных флотов. Но следует понимать, что для полноценного соответствия стоящим перед ним задачам ЧФ следует продолжать обновляться и пополняться.

Если исходить из критерия минимальной достаточности сил и средств, то картина выглядит следующим образом.

Потребуется обновление производственных мощностей судостроительных и судоремонтных предприятий России на Черном море. Это весьма затратно, но иначе, после утраты Москвой в 1991 году мощнейшего Николаевского судостроительного комплекса и деградации крымской судостроительной инфраструктуры, находившейся до весны 2014-го под контролем Украины, обеспечить в полной мере потребности ЧФ в пополнении новыми кораблями и своевременном ремонте существующих вымпелов просто не получится.

ПВО и береговую оборону Крыма, а также баз ЧФ, на текущий момент можно считать обеспеченной. Но перевооружить находящийся юго-восточнее Балаклавы «Объекта 100» с устаревшего берегового ракетного комплекса «Утес» на новейший БРК «Бастион-С» все же не помешает.

Имеющуюся сейчас в составе ЧФ группировку подводных лодок следует считать достаточной.

Парк вспомогательных судов ЧФ, в котором до сих пор числится даже такой уникум, как спасательное судно «Коммуна», спущенное на воду аж в 1913 (!) году, следует продолжать обновлять. Конечно, в отчетах танкеры, буксиры, водолеи, плавкраны и водолазные катера смотрятся не столь пафосно, как боевые корабли, но флоту без вспомогательных судов никуда.

Малые противолодочные корабли и тральщики, находящиеся в составе двух черноморских бригад кораблей охраны водного района, в массе своей изрядно изношены, банально устарели и, конечно, требуют замены. Причем если для тральщиков проекта 266М есть замена в виде уже строящихся противоминных кораблей проекта 12700, то для малых противолодочных кораблей проекта 1124М замены никакой не просматривается даже теоретически.

Патрульные корабли проекта 22160, вводимые сейчас в состав 184-й бригады охраны водного района в Новороссийске, при вдвое большем, чем у МПК проекта 1124М, водоизмещении и куда большей дальности плавания, с нынешним составом вооружения бороться с подводными лодками не способны.

Откровенно говоря, «22160-е» в современном статусе «антипиратских» кораблей и «стелс-кораблей для спецопераций» в составе бригады охраны водного района смотрятся достаточно странно. По-хорошему, их надо либо передавать в Береговую охрану Пограничной службы ФСБ России, либо дооборудовать средствами поиска и уничтожения подлодок. Или, как ранее обещали разработчики, оснащать модульными пусковыми установками крылатых и противокорабельных ракет с последующей передачей «22160-х» в состав бригады ракетных катеров.

Параллельно надо срочно создавать современную замену для МПК проекта 1124М.

Проблемный флагман

Большие десантные корабли Черноморского флота все относятся к кораблям советской постройки — самый молодой из них вступил в строй в 1990 году. В связи с отсутствием специализированных военных транспортов ЧФ в основном использовал свои БДК для транспортировки грузов военного назначения.

Особенно активно черноморские БДК действовали на линии знаменитого «Сирийского экспресса», что, конечно, не лучшим образом сказалось на ресурсе кораблей. То есть какое-то время они еще «протянут», но задуматься об их возможной замене следует уже сегодня.

В связи с этим очень хотелось бы увидеть в составе ЧФ БДК нового поколения доработанного проекта 11711 типа «Владимир Андреев», строительство которых сейчас ведется в Калининграде. Еще больше хотелось бы увидеть ввод в строй ЧФ универсальных десантных кораблей проекта 23900. Первые два таких корабля планируется заложить в этом году на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.

Следует ожидать, что в 41-й бригаде ракетных катеров ЧФ советское наследие в виде ракетных кораблей и катеров трех разных проектов постепенно будет меняться на «калиброносцы» — малые ракетные корабли проекта 21631 (уже есть в бригаде) и проекта 22800 (уже строятся). В случае необходимости малые ракетные корабли новых проектов смогут действовать не только в Черном море, но и в Средиземном — это доказано опытом использования МРК проекта 21631.

Переходим к самому, пожалуй, сложному — будущему боевого ядра ЧФ, которым является 30-я дивизия надводных кораблей. По большому счету, это и есть тот основной инструмент, которым Черноморский флот должен оперировать в дальней морской, а возможно и океанской зоне. Сейчас в составе дивизии числится флагман ЧФ, гвардейский ракетный крейсер «Москва» проекта 1164, два сторожевых корабля проектов 1135/1135М и тройка «калиброносцев» — новых фрегатов проекта 11356Р. На первый взгляд, не так уж и плохо, а вот на второй…

Сторожевики к настоящему времени безусловно устарели и продолжают использоваться на ЧФ просто в силу того, что их ГЭУ еще в строю. Выйдут из строя «движки», и 1135/1135М пойдут на списание. На замену этим ветеранам уже строятся два корвета проекта 20380. Они меньше по размерам, чем сторожевики советской постройки, но зато несут «Калибры».

«Москва» является головным крейсером проекта 1164. Введенный в строй еще в 1982-м крейсер за последующие годы активно эксплуатировался, прошел немало миль, принял участие в начале операции ВКС РФ в Сирии. На данный момент «Москву» поставили в док с целью скорейшего возвращения в строй.

То есть до конца 2020 года флагман и, кстати, единственный оставшийся в составе ЧФ корабль I ранга вернется, как говорят моряки, «в линию». Но сколько он после этого еще проходит? Плюс к этому «Москва» давно нуждается в модернизации.

Словом, крейсер после новой боевой службы у побережья Сирии неплохо было бы отправить на Север. Для ремонта и модернизации подобной той, которую прошел «систершип» «Москвы» ракетный крейсер «Маршал Устинов». Если, конечно, на это найдутся средства и позволит состояние корпуса черноморского крейсера.

Заменить «Москву» на Черном море будет нечем: ракетных крейсеров или эсминцев РФ не строит. Это с одной стороны. А с другой, так ли уж надо будет менять «Москву» в составе ЧФ на корабль аналогичного класса? Хочется, конечно, но… Но Черное море для «Москвы» откровенно мало — крейсер куда уместнее смотрелся бы в составе СФ.

Что у нас останется в 30-й дивизии лет через 5–8? Тройка «калиброносных» фрегатов проекта 11356Р — не густо. Вообще-то их в составе ЧФ должно было быть шесть, что позволило бы полностью обновить корабельный состав боевого ядра флота, как это было сделано с 4-й отдельной бригадой подводных лодок. Но газотурбинные установки для наших фрегатов изготавливались в Николаеве, и украинцы после событий 2014 года отказались поставлять в Россию уже оплаченные «движки». Наладить же быстро производство корабельных ГТУ на своей территории Россия не смогла — постройка второй тройки фрегатов проекта 11356Р была заморожена, а затем их сосватали индийцам.

Добавим, что фрегаты 11356Р появились не от хорошей жизни, а в связи с задержкой постройки куда более мощных, а значит сложных и дорогих «калиброносных» фрегатов проекта 22350. Как нам кажется, в новых обстоятельствах 30-ю дивизию надводных кораблей Черноморского флота следовало бы в будущем пополнить фрегатами 22350, тем более что один из них, «Адмирал Амелько», в прошлом году был заложен именно для ЧФ.

Понятно, что быстро строить «22350-е» не получится, поэтому следовало бы рассмотреть возможность увеличения количества заложенных для флота корветов проекта 20380 еще на 2–4 единицы.

Если будут решения

Все это позволило бы за ближайшие 10 лет не только практически полностью закончить обновление корабельного состава Черноморского флота, но и значительно усилить его боевой потенциал.

Мы не можем утверждать, что озвученные нами меры по дальнейшему усилению ЧФ будут непременно выполнены. Но смеем надеяться, что все они вполне реализуемы, если военно-политическое руководство России примет соответствующие решения, а затем выполнение этих решений будет жестко проконтролировано.

В любом случае, процесс оснащения Черноморского флота новейшими кораблями и системами вооружения будет вестись «в соответствии с важностью задач по обеспечению безопасности государства на южном направлении», отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Федеральное агентство новостей полностью доверяет мнению адмирала.