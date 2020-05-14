Карантинная закупка. Нагатинский затон (ЮАО Москвы). ФАН-ТВ

В шоу «Карантинная закупка» мы проверяем полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где торговцы спекулируют на эпидемии.

Сегодня съемочная группа «Карантинной закупки» отправляется в Нагатинский затон. Он считается одним из самых престижных в Южном административном округе Москвы. В первую очередь радует экологическая обстановка. А как насчет продуктовой? Сейчас разберемся.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: