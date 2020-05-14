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Болеющий за «Локомотив» Баринов жестко раскритиковал дирекцию клуба после отставки Семина

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Болеющий за «Локомотив» Баринов жестко раскритиковал дирекцию клуба после отставки СеминаМосква, 14 мая. Решение руководства «Локомотива» об отставке главного тренера Юрия Семина является подлым, оно направлено против футбола. Об этом заявил народный артист России, а также преданный болельщик клуба и друг его главного тренера Валерий Баринов.

Ранее московский футбольный клуб объявил о завершении сотрудничества с тренером Семиным, который проработал на своей должности практически 24 года, напоминает «Парламентская газета».

Баринов признался, что, комментируя это событие, ему сложно подбирать цензурные слова. Знаменитый болельщик «Локомотива» пришел в ярость, когда узнал об отставке товарища, и жестко высказался.

«Какие у меня эмоции? Я боюсь, что у вас в газете это не напечатают никогда. Это подлое решение руководства, направленное против клуба и против футбола. Воспользовались тем, что сейчас нет фанатов. Они же не читают того, что пишут болельщики — им наплевать на все! Я не знаю, какая там была цель: команду развалить?» — раскритиковал он дирекцию клуба в комментарии Kp.ru.

Однако еще большее негодование у известного актера вызвало решение руководства клуба о предоставлении Семину должности «почетного тренера».

«Это плевок, самый настоящий плевок в спину. Плюнули в него и сказали: «Уходишь? Давай мы тут тебя почетным пенсионером назначим? Это подлость, мерзость и трусость!» — отрезал артист.

Сам Семин ранее прокомментировал решение руководства клуба кратко. Он предложил задать все вопросы по этому поводу председателю совета директоров Анатолию Мещерякову и гендиректору Василию Кикнадзе, заявив, что «они лучше ответят», передает НСН.

Болеющий за «Локомотив» Баринов жестко раскритиковал дирекцию клуба после отставки СеминаУже известно, что место Семина в «Локомотиве» займет 40-летний Марко Николич, который ранее возглавлял сербские клубы «Рад», «Войводина» и «Партизан», а также словенскую «Олимпию» и венгерский «Фехервар», сообщает «Пятый канал». Новый тренер приступит к своим обязанностям 1 июня.

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Источник: Kp.ru
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