Участники Дельфийских игр перешли на дистанционную подготовку к конкурсу

Омск, 14 мая. Организаторы перенесли молодежный культурный проект «Дельфийский Омск – 2020» на 6–11 ноября 2020 года в связи с коронавирусом, сообщили в пресс-службе проекта.

В субъектах РФ и странах СНГ были сформированы Дельфийские сборные, часть работы и репетиций стали проводить в онлайн-формате. На официальной странице игр в соцсети «ВКонтакте» стартовал флешмоб #готовимсякДИ2020.

Участники делегаций рассказывают о подготовке к конкурсу в самоизоляции. Дельфийцы говорят, что этот проект позволяет им координировать работу.

Напомним, что Национальный Дельфийский совет России появился в 1999 году, а сами игры начались в 2000 году. В них приняли участие представители 27 стран мира.

Дельфийские игры России должны были состояться в Омске с 24 по 29 апреля. Национальные соревнования являются отборочными перед состязанием с командами из других стран мира.