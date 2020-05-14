Китайские смартфоны научились «видеть» предметы насквозь

Пекин, 14 мая. Смартфоны китайского производителя OnePlus имеют необычную функцию. Гаджеты способны «видеть предметы насквозь».

Уникальную особенность заметили пользователя популярных смартфонов. Они публикуют в Интернете ролики, на которых сравнивают камеры обычных телефонов с камерой OnePlus.

Пока непонятно, что это за технология, но камеры китайского телефона «просвечивают» пластик, ткани и другие материалы с включенным фотохромным фильтром.

One of the best examples ????#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

Компания OnePlus появилась в 2013 году как подразделение BBK Electronics. Головной офис находится в городе Шэньчжэнь в Китае. Руководство компании планировало вывести продукцию BBK Electronics на мировой рынок.

Бум на смартфоны OnePlus начался в России совсем недавно. Эксперты считают, что флагманские телефоны One Plus 7 Pro отвечают требованиям к современным телефонам. Они не входят в бюджетный сегмент и в России стоят порядка 35-40 тысяч рублей.

Ранее эксперты компании Samsung дали советы, как правильно дезинфицировать смартфоны. Они предложили использовать салфетку из микрофибра и раствор спирта.