Китайские смартфоны научились «видеть» предметы насквозь

Пекин, 14 мая. Смартфоны китайского производителя OnePlus имеют необычную функцию. Гаджеты способны «видеть предметы насквозь».

Уникальную особенность заметили пользователя популярных смартфонов. Они публикуют в Интернете ролики, на которых сравнивают камеры обычных телефонов с камерой OnePlus.

Пока непонятно, что это за технология, но камеры китайского телефона «просвечивают» пластик, ткани и другие материалы с включенным фотохромным фильтром.

One of the best examples ????#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP