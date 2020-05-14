В Москве отменили штрафы за ошибку в номере автомобиля при привязке к пропуску

Москва, 14 мая. Московские водители, допустившие ошибку при введении номера машины во время привязки к цифровому пропуску, не будут оштрафованы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мы решили отменить штрафы, <…> в МАДИ есть для этого все законные основания — за малозначительностью», — говорится в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что в настоящее время количество автомобилей без пропусков не превышает 3%.

Как передает «РИАМО», проверить привязку автомобиля к пропуску можно с помощью чат-бота @MosAutoCheckBot или в приложении «Московский транспорт».

Обжаловать выписанный штраф можно на официальном сайте мэра столицы или портале «Автокод», пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, что Москва, по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции, остается лидером по числу выявленных случаев COVID-19. В столице зафиксировано 130,7 тысячи случаев коронавируса, 23,3 тысячи пациентов удалось вылечить, 1,2 тысячи скончались.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что с 15 мая в городе начнут проводить бесплатные тесты на антитела к коронавирусу. Новое исследование поможет выявлять вирус на ранней стадии болезни, получать достоверную информацию о распространении заболевания в городе.