В МЧС рассказали об основных причинах пожаров в зданиях больниц и домов престарелых

Москва, 15 мая. Надзорные органы МЧС России в ходе 1 тыс. проверок противопожарного состояния учреждений социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей обнаружили 165 объектов с нарушениями требований пожарной безопасности, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

После ряда пожаров в социальных учреждениях России — хосписе, доме престарелых и больницах с коронавирусными отделениями, ФАН обратился в ведомство с просьбой прокомментировать состояние подобных объектов и рассказать о самых распространенных причинах возникновения пожара.

Обеспечение безопасности учреждений социальной сферы, где люди находятся круглосуточно, стоит в перечне объектов повышенного внимания надзорных органов МЧС России, подтвердили в ведомстве. На учете у министерства находится 1750 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, геронтологических и геронтопсихиатрических центров, специальных домов для одиноких престарелых, комплексных центров (при наличии отделений временного (постоянного) проживания). Плановые проверки в них проводятся один или два раза в год: в зависимости от категории риска, присвоенной объектам.

«В ходе проводимых проверочных мероприятий установлено, что наиболее распространенными являются нарушения, связанные с содержанием путей эвакуации, наличием и работоспособностью автоматических установок пожаротушения, комплектацией первичных средств пожаротушения, противопожарным водоснабжением», — сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос ФАН.

В МЧС отмечают тенденцию развития и поддержки негосударственного сектора социального обслуживания населения и предлагают органам исполнительной власти субъектов пресекать деятельность таких нелегальных учреждений, «оказывающих услуги в стационарной форме». По мнению ведомства, это предупредит пожары и убережет от их последствий.

«Кроме того, на плановой основе совместно с МВД России проводятся мероприятия по выявлению объектов, на которых фактически предоставляются такие услуги без разрешительной документации, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, — прокомментировали в ведомстве. — По фактам выявленных нарушений принимаются меры к приостановлению функционирования указанных объектов до легализации их деятельности после полного устранения имеющихся нарушений и недостатков».

В ведомстве также напомнили о механизме «регуляторной гильотины»: он предусматривает обновление всех требований нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности там, где это прописано сделать до 1 января 2021 года.

Напомним, в начале апреля один человек погиб и девять пострадали при пожаре в доме престарелых на западе Москвы. 12 мая в огне погибли 11 пациентов хосписа в Красногорске. 9 и 12 мая произошли пожары в 50-й больнице в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге — в них погибло пять человек. Специалисты рассматривают короткое замыкание как основную версию этих двух пожаров.