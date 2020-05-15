Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 20

Федеральное агентство новостей представляет 20-й выпуск рейтинга антироссийских СМИ.

На первую строчку юбилейного выпуска рейтинга ФАН вырвались «Открытые медиа». Принадлежащее скандальному олигарху Михаилу Ходорковскому издание опубликовало 97 откровенно антироссийских статей, прибавив две позиции. С небольшим отрывом за ним следует «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (92 статьи, +3 позиции). Закрывает тройку лидеров оппозиционный «Дождь», выпустивший 88 порочащих Россию материалов.

На прошлой неделе сотрудники либеральных средств массовой информации выпускали фейки о том, что российских студентов-медиков принудительно отправляют на борьбу с COVID-19, а также о том, что смертность от коронавирусной инфекции в России якобы может быть на 70% выше официальной.

Справка:

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

6 мая стало известно, что так называемый «Альянс врачей» соратницы блогера Алексея Навального Анастасии Васильевой начал вставлять палки в колеса правительству России в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он пытался добиться отмены приказа о привлечении студентов-медиков к добровольной работе в COVID-больницах страны.

Созданный под эгидой профсоюза Васильевой «Альянс студентов-медиков» активно продвигал идею о якобы имевшем место нарушении закона РФ в ситуации с появлением приказа Минобрнауки от 27.04.2020 №379/619, позволяющего приобщать к работе в больницах студентов медицинских учреждений. Утверждалось, что будущих врачей насильно отправляют на борьбу с пандемией.

Тему сразу решили развить оппозиционные издания, как, например, «Эхо Москвы», выпустившее статью с заголовком «Сотни студентов-медиков жалуются на то, что их принудительно отправляют в больницы с коронавирусными больными». В материале подчеркивается, что подобных обращений десятки.

Не обошло стороной новость и «МБХ Медиа», опубликовавшее материал «Альянс врачей»: несколько сотен студентов-медиков пожаловались, что их принудительно отправляют на борьбу с коронавирусом». В статье помощники Ходорковского ссылались на представителя «Альянса врачей» Ивана Коновалова, который утверждал, что из-за «нарушения» закона профсоюз намерен подать иск в Верховный суд к Министерству здравоохранения России и министерству науки и высшего образования с требованием отменить приказ об участии студентов в борьбе с COVID-19.

Профсоюз Васильевой и Навального утверждал, что студенты якобы обязаны подписывать согласие на работу в больницах, где лечат от COVID-19.

Если бы у личного окулиста господина Навального читали текст приказа, то знали бы, что согласие должны подписать лишь те, кто изъявил личное желание помочь уже действующим врачам. При этом каждому студенту полагаются ежемесячные выплаты от 70 тысяч до 175 тысяч рублей в зависимости от выполняемой работы.

Кроме довольно неплохой оплаты, страна обеспечивает студентов средствами индивидуальной защиты и питанием. Да и многие учащиеся, в отличие от мнимых врачей из альянса Васильевой, лично проявляли инициативу и с самого начала эпидемии создавали целые волонтерские движения, добровольно оказывая помощь нуждающимся медикам и пациентам.

Несмотря на огромное количество желающих помочь, банда Навального подготовила и опубликовала памятку для студентов, в которой указаны все условия, необходимые для прохождения практики в медучреждениях с COVID-больными. К тексту приложены бланки заявлений, которые можно заполнить в случае нежелания проходить практику. Другими словами, альянс указывает на возможности отказаться от работы. Зачем? Вот такие патриоты!

В начале мая Панель экспертов Организации Объединенных Наций, наблюдающая за ходом ливийского кризиса, выпустила основанный на фейках антироссийских СМИ доклад, в котором заявила, что на территории африканской страны якобы находятся от 800 до 1200 сотрудников ЧВК «Вагнера». Впоследствии доклад ООН был передан АР, Reuters, France Presse и распространен на территории западных стран.

Помимо зарубежных СМИ, информация из доклада активно тиражировалась в российских оппозиционных изданиях. Так, «МБХ Медиа» опубликовало статью «Доклад ООН: ЧВК «Вагнера» разместила в Ливии около тысячи бойцов». Выполняющие заказ Запада «журналисты» сообщили: это первый случай, когда ООН подтвердила информацию, что ЧВК поддерживает ливийского фельдмаршала Халифу Хафтара.

Распространением доклада также занялась и «Новая газета». СМИ выдало новость с заголовком: «Доклад ООН: «ЧВК Вагнера» разместила в Ливии около тысячи наемников». При этом сотрудники издания добавили, что в Ливии присутствует и другая частная военная компания — «Российские системы безопасности», — «обеспечивающая техническое обслуживание и ремонт военной авиации» Ливийской национальной армии.

В публикации недостоверной информации от ООН также были замечены журналисты «Дождя» (статья «Доклад ООН: в Ливии находятся около тысячи наемников ЧВК «Вагнер») и «Эхо Москвы» (статья «В Ливии могут воевать более тысячи российских наемников»). Они опубликовали примерно похожие тексты.

Фейк от экспертного сообщества Организации Объединенных Наций разоблачили сотрудники ФАН, заявившие, что из 53 параграфов документа ООН больше 22 основаны на фабрикациях, а 28 — на откровенной лжи и информации, взятой из недостоверных источников. Копия доклада была получена от источника в английском информационном агентстве Reuters, который был возмущен огромным количеством фальсификаций и недостоверных сведений, на основании которых от издания потребовали подготовить публикации.

Подробности можно узнать из первой и второй частей разоблачающего материала.

Газета Financial Times выпустила статью, в которой сообщалось, что смертность от COVID-19 в России якобы может быть более чем на 70% выше официальной статистики. Издание отмечает, что, по официальным данным РФ, в апреле в Москве и Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции скончались 629 человек, однако проведенный FT анализ свидетельствует: в обоих городах за указанный период умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет.

Статью британской деловой газеты сразу же подхватило и растиражировало либеральное издание «Дождь», выпустив материал с заголовком «Мы хороним больше людей, чем говорит статистика». Можно ли верить данным о смертности от COVID-19 в России». За ним следом вышел материал у Znak «FT: смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше официальной», который также рассказывал читателям, что власти якобы скрывают настоящие показатели смертности от инфекции.

Отличилось и «Эхо Москвы» со статьей «Financial Times: В России смертность от коронавируса может быть на 70% выше официальных данных», в которой помощники Венедиктова сообщили, что Россия находится в пятерке лидеров по числу зараженных коронавирусной инфекцией в мире.

В распространении недостоверной информации был замечен и «Коммерсант» — «FT: реальная смертность от коронавируса в России может быть выше на 70%».

Фейк от Financial Times опроверг департамент здравоохранения столицы, представители которого рассказали, что «Москва является регионом, который открыто публикует данные о смертности на своих сайтах». Представители департамента уверяют: сравнение показателей смертности по месячной динамике просто некорректно, так как данные за такой короткий срок не могут свидетельствовать о каких-либо тенденциях.

«В апреле 2020 года, действительно, по данным Управления ЗАГС по г. Москве, выдано 11 846 свидетельств о смерти. Так, увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года — 985 человек, то есть в два раза меньше», — сообщают в департаменте.

Столичные власти также добавили, что врачи зачастую не могут назвать точной причиной смерти COVID-19, так как инфекция может вызывать стремительное развитие хронических заболеваний, которые в итоге и приводят к смерти.

Мнение эксперта

Комментируя появление фейка Financial Times о занижении Россией официальной статистики по количеству погибших от коронавирусной инфекции, политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в интервью корреспонденту ФАН сообщил, что власти должны разобраться, откуда FT взяли данные для своей статьи.

«Откуда цифры? Почему именно 70%, откуда они вдруг возникли? Далее, у нас есть ВОЗ, заявляющая, что данные по России являются адекватными и что наша страна ничего не подделывает. Плюс нужно понимать, что относительно истории с коронавирусом в России есть занимательная деталь, которая серьезно влияет на статистику: у нас проводится очень много тестов относительно количества жителей в стране. Поэтому выявляемость COVID-19 у нас может быть гораздо выше, чем в европейских странах или даже США. Следовательно, латентные или бессимптомные случаи тоже попадают в эту статистику. А это значит, что количество случаев с осложнениями и тех случаев, которые проходят наиболее остро, относительно общего числа выявленных случаев может быть ниже», — поясняет эксперт.

Но это вновь приводит к возникновению вопроса к британским журналистам: откуда данные? Статистику необходимо обосновать, ведь в противном случае российские СМИ также могут выпускать статьи, в которых заявляется об огромном количестве умерших от COVID-19 в США и Великобритании.

«А если наши оппозиционные издания целенаправленно занимаются распространением фейков и посевом паники, если у них именно такая задача, то к черту, зачем они вообще здесь нужны? Это не журналистика, а пропагандистская работа. А в условиях пандемии лишний раз разжигать панику — ну, по сути, это попытка вмешаться во внутренние дела страны и каким-то таким нехорошим путем разжечь обстановку внутри государства», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в российском внешнеполитическом ведомстве ранее заявляли, что фейки о «занижении» в России данных о смертности от COVID-19 в западной прессе направлены на то, чтобы отвлечь внимание аудитории от своих внутренних проблем.