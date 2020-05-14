Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в РФ

Москва, 14 мая. Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России.

По словам главврача, опыт стран, которые первыми столкнулись с коронавирусом, позволил российской системе здравоохранения лучше подготовиться к эпидемии.

«Спасибо Италии — она показала всю угрозу нам. Все, что происходило в Италии, с моей точки зрения, позволило системе, которая взяла на себя половину заболевших, подготовиться», — объяснил Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому, которое вышло в рамках фильма RT «Эпидемия».

Главврач больницы в Коммунарке добавил, что придерживается мнения о том, что пока рано делать выводы.

«Когда меня спрашивают, а какая у вас выживаемость пациентов на длительной ИВЛ. А как можно считать, когда она еще не закончилась. Роль системы, роль подготовки системы, все, что делается, наверное, тоже значимо», — добавил он.

Напомним, в России за минувшие сутки было выявлено 9 974 новых случая коронавируса. Общее число случаев COVID-19 составляет 252 245.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о снижении темпов прироста пациентов с коронавирусной инфекцией в России. Голикова также отметила, что число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру.