Соседов предложил определить победителя Евровидения в «коронавирусном формате»

Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов выразил сожаление, что организаторы вокального конкурса Евровидение не додумались определять победителя шоу Eurovision: Europe Shine a Light, которое в этом году призвано заменить главное событие года.

Член Союза журналистов Москвы дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей и высказал некоторые свои соображения относительно вышеупомянутого неофициального мероприятия — некой компенсации конкурса, отмененного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Eurovision: Europe Shine a Light пройдет вечером 16 мая: прямая трансляция продлится ровно два часа и будет транслироваться на официальном канале Евровидения на YouTube.

Шоу покажут все страны, чьи представители должны были выступать в эти майские дни в голландском Роттердаме. В России его в прямом эфире покажет Первый канал — с ведущими Яной Чуриковой и Юрием Аксютой.

«Конкурс в нынешнем году отменен, и все эти песни для будущего конкурса годиться уже не будут — по условиям Евровидения, — напомнил Соседов. — Все, они сыграли свою роль. В следующем году участники должны будут предложить новые композиции».

По словам собеседника ФАН, то, что в России решили транслировать данное шоу, действительно хорошо и правильно. Обязательно надо показать меломанам все клипы.

«Это труд артистов, затраченный на подготовку к конкурсу, — пояснил журналист. — Все же старались — писали стихи, музыку, заказывали аранжировку, платили деньги. Все это работа музыкантов, аранжировщиков, певцов, авторов и так далее. Колоссальная работа!»

В связи с этим организаторам вполне можно было бы устроить и голосование, чтобы зрители имели еще больший интерес при просмотре шоу, а у участников появился бы какой-никакой соревновательный дух, заявил Соседов.

«Можно было бы устроить онлайн-голосование. С помощью СМС-сообщений или чего-то еще, — предположил он. — И провести конкурс Евровидение вот в таком формате. Коронавирусном! Лучше было бы так и сделать — выбор лучшего клипа».

Зрители могли бы проголосовать и определить победителя, отметил член Союза журналистов Москвы. При этом и лауреата, и всех остальных участников обязательно надо отправить в следующем году уже на официальный конкурс.

«Одно дело все-таки, как говорится — конкурс клипов. И совсем другое — выступление вживую, где и волнение, и публика, и камеры, и прямой эфир, — обратил внимание собеседник ФАН. — Это ни с чем не сравнимо! Тут большая разница. На следующий год все исполнители уже с новыми песнями бы поехали в Нидерланды, в Роттердам. И только туда!»

Ранее стало известно, что по причине пандемии COVID-19 был отменен музыкальный конкурс Евровидение — как и множество других мероприятий, соревнований, шоу, фестивалей и конкурсов. Вместо этого состоится песенное шоу Eurovision: Europe Shine a Light, организованное Европейским вещательным союзом (EBU) и голландскими телевизионщиками.