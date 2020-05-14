Минпромторг РФ заявил, что магазины вправе не обслуживать покупателя без маски

Москва, 14 мая. Магазины в период пандемии имеют право не обслуживать на кассе покупателя без маски. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, ведомство с самого начала эпидемии коронавируса ежедневно проводит совещания с представителями торговых сетей. Совместно были подготовлены методические рекомендации, направленные на организацию работы в связи с введением масочного режима.

Евтухов подчеркнул, что покупатели должны соблюдать это требование, посещая торговые объекты.

«Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе», — сказал статс-секретарь.

Он уточнил, что рекомендации направили в Роспотребнадзор, регионы, МВД России и Росгвардию. В них подробно объясняется, как поступать, если в магазин пытается войти человек без маски или же он снял ее в торговом зале.

«В случае несогласия посетителя исполнять такие требования администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения», — объяснил представитель ведомства.

Масочный режим ввели в Москве и других регионах России на фоне непростой санитарно-эпидемиологической обстановки, сложившейся в стране и в мире. С 12 мая россияне обязаны использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки — при посещении магазинов, торговых центров, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за минувшие сутки выявлено 9,9 тысячи новых случаев в 84 регионах страны. Общее число достигло отметки в 252 тысячи. Из них около 53 тысяч пациентов выздоровели, свыше 2,3 тысячи скончались. В России провели свыше 6,1 миллиона тестов на коронавирус. Кривая заражений начинает выравниваться.