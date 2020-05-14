Украинский философ обвинил Киев в использовании коронавируса для государственного террора

Киев, 14 мая. Заявление главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко о том, что Киев вводил некоторые ограничительные меры, чтобы оказать психологическое давление на людей является проявлением государственного терроризма. Об этом заявил украинский философ Сергей Дацюк.

«Ляшко фактически сообщил о наличии государственного террора, цель которого в том, чтобы принять нужные законы, чтобы контролировать оппозицию, не дать возможности критиковать действующую власть во время их чрезвычайно сомнительных дел, чтобы переделить рынок в пользу олигархов», — сказал Дацюк в эфире YouTube-канала «Politeka».

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что парки и скверы в период карантина закрывали не для того, чтобы добиться улучшения эпидемиологической ситуации, а для «психологического эффекта на людей».

«Благодаря этому психологическому эффекту у людей появилось ощущение опасности и необходимости соблюдения карантинных мероприятий, которые внедряло правительство», — пояснил Ляшко.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество запраженных во всем мире достигает 4,3 миллиона человек. От коронавируса погибло более 297 тысяч человек. На Украине зарегистрировано около 17 тысяч случаев заражения, 456 человек скончались.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.