Эксперт объяснил, что шаблонные обвинения Запада в адрес РФ являются методом инфовойны

Москва, 14 мая. Последние обвинения Запада в адрес России строятся по одним и тем же шаблонам, а формат их представления являет собой обычные методы психологических операций и информационных войн. Об этом заявил специалист по психологической безопасности Международной ассоциации независимых экспертов Анатолий Петренко.

Он прокомментировал обвинения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в адрес РФ. Представитель альянса ранее заявил, что Россия наряду с Китаем намеренно распространяет дезинформацию, чтобы дестабилизировать Запад и обстановку в мире в целом, напоминает «Царьград».

«Если суммировать обвинения Запада в адрес России за последнее время, то они звучат по одному и тому же шаблону: по данным источников, которых мы не раскрываем, есть основания полагать, что Россия виновата… В чем? Да неважно! То есть все, что делает Россия, и это людьми воспринимается позитивно, тут же стараются перебить другой информацией. Это обычные методы психологических операций и информационных войн», — пояснил Петренко в эфире радио Sputnik.

Свои слова эксперт подтвердил примерами.

«Поехали наши военные специалисты в Италию, в Сербию, стали помогать, в отличие от Североатлантического альянса и Евросоюза, и нас сразу обвинили в «пропаганде». Только предъявить им нечего. Поэтому все эти заявления из разряда фейков и паранойи», — резюмировал он.

Отметим, что в своем заявлении Столтенберг затронул тему помощи РФ Италии в борьбе с коронавирусом, в духе США назвав поддержку Москвы «пропагандистской операцией».

До него критиковали российскую помощь европейской стране и западные СМИ. Они называли ее то «бесполезной», то очередной «угрозой». Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, что таким образом информационная война против РФ продолжается.

Российская сторона не принимает обвинения в свой адрес, указывая на отсутствие доказательств.