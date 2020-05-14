США могут прекратить отношения с Китаем. События дня. ФАН-ТВ

Совещание о развитии генетических технологий в России

Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию генетических технологий. Глава государства призвал наращивать собственный научный и технологический потенциал. И отметил важность этой деятельности.

«По масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века. И вся система управления, структура программы должны соответствовать этой высокой планке», — заявил президент.

Путин также напомнил, что по национальному проекту «Наука» создаются три геномных центра мирового уровня. А Татьяна Голикова добавила, что у них четыре основных направления программы: биобезопасность, медицина, сельское хозяйство и промышленность.

«Каждый из них должен представлять собой консорциум исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, причем от Новосибирска до Крыма. Главным технологическим партнером программы стала компания «Роснефть», — указал Путин.

По мнению лидера страны, Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, улучшать состояние окружающей среды, очищать от загрязнений землю, воду, воздух, и применять экологически чистое биотопливо.