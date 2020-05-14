США могут прекратить отношения с Китаем. События дня. ФАН-ТВ

Совещание о развитии генетических технологий в России
Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию генетических технологий. Глава государства призвал наращивать собственный научный и технологический потенциал. И отметил важность этой деятельности.
«По масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века. И вся система управления, структура программы должны соответствовать этой высокой планке», — заявил президент.
Путин также напомнил, что по национальному проекту «Наука» создаются три геномных центра мирового уровня. А Татьяна Голикова добавила, что у них четыре основных направления программы: биобезопасность, медицина, сельское хозяйство и промышленность.
«Каждый из них должен представлять собой консорциум исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, причем от Новосибирска до Крыма. Главным технологическим партнером программы стала компания «Роснефть», — указал Путин.
По мнению лидера страны, Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, улучшать состояние окружающей среды, очищать от загрязнений землю, воду, воздух, и применять экологически чистое биотопливо.
Лукашенко хочет покупать российский газ еще дешевле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет снизить цену на покупку газа у России. По его словам, страна, платит дороже, чем Европа. Об этом сообщает президентская пресс-служба. В феврале глава «Газпрома» Алексей Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко зафиксировали цену газа для Минска на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров. В свою очередь, первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что это базовый вариант, но Минск будет добиваться «небольшой корректировки». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители, обязательства по контрактам сохраняются, в том числе для Белоруссии. И напомнил, когда эти соглашения заключались, прописанная цена на энергоресурсы была ниже рыночной.
США могут прекратить отношения с Китаем
США могли бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News. По его словам, поступив так, Америка бы даже сэкономила 500 млрд долларов. При этом глава Белого дома отметил, что у него хорошие отношения с лидером КНР Си Цзиньпином, но сейчас он не хочет ему звонить. Напомним, в сенат США был внесен законопроект «Об ответственности за COVID-19» и санкциях против Китая за распространение коронавируса. В связи с чем китайская сторона выразила решительный протест, назвав проект игнорирующим факты и допустив введение ответных мер. США голословно и бездоказательно осуществляют нападки и на Россию. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «подлогом в чистом виде» фейковую статью в NYT. В ней говорилось о том, что наша страна якобы предоставляет искаженные данные по заболеваемости коронавирусом.