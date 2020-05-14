Семин поделился планами после ухода из «Локомотива»

Москва, 14 мая. Главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Семин покинет свой пост. Семин рассказал, чем планирует заняться после ухода из футбольного клуба.

Совет директоров «Локомотива» по итогам заседания в четверг решил не продлевать с Семиным контракт, который заканчивается 31 мая. Пост главного тренера «Локомотива» займет 40-летний серб Марко Николич.

Семин рассказал, чем планирует заняться после окончания контракта, и продолжит ли тренерскую карьеру.

«Мне нужно отдохнуть сейчас», — сообщил он.

Семин добавил, что планирует обратиться к болельщикам «Локомотива» через Instagram.

Юрий Семин руководил московским «Локомотивом» с 1986 года по 2005 год, затем с 2009 года по 2010 год и с 2016 года по 2020 год. За последние три сезона клуб под руководством Семина выиграл два Кубка и Суперкубок России, а также завоевал золотые медали Российской премьер-лиги.