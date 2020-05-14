Глава Nvidia представил новый графический ускоритель на своей кухне

Вашингтон, 14 мая. Американская технологическая компания Nvidia объявила о выпуске новых чипов и компьютеров для работы с искусственным интеллектом в центрах обработки данных.

В компании утверждают, что новые процессоры с архитектурой Ampere в 20 раз быстрее, чем у ее предшественников. Мощности при этом могут быть гибко перераспределены между двумя ключевыми областями обработки данных искусственного интеллекта: обучение и выводы.

Производительность новых чипов Ampere достигла пяти петафлопс, благодаря чему компьютеры могут обрабатывать более сложные модели ИИ с большими объемами данных.

Nvidia уверена, что такой скачок в производительности поможет ей закрепить лидирующие позиции в области.

Примечательно, что глава Nvidia Дженсен Хуанг в качестве тизера представил новый графический ускоритель A100 на своей кухне, «приготовив» его в духовке.

Ранее стало известно об одном необычном изобретении в США. Ученые Калифорнийского технологического института создали «электронную кожу», которая получает энергию из человеческого пота.