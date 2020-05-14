Фальков рассказал, что делал тест на антитела к коронавирусу

Москва, 14 мая. Министр образования и науки России Валерий Фальков сообщил, что делал тест на антитела к коронавирусу, и у него с этим «тоже все нормально».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Фальков переболел коронавирусом. Глава государства в ходе совещания по развитию генетических технологий в РФ сообщил, что заразившиеся коронавирусом члены правительства восстанавливаются и «уже фактически приступают к работе».

«Могу вам сказать, что я все сделал, у меня с этим тоже все нормально», — сказал российский министр в эфире канала «Россия-24», отвечая на вопрос, делал он тест на антитела к коронавирусу.

Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра РФ Михаил Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин, который находится в больнице с 30 апреля, идет на поправку, сообщил пресс-секретарь главы правительства. Любимова уже вернулась к работе, а Якушева выписали из стационара для дальнейшего лечения дома.