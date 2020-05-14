Эрдоган назвал врагами и сатанинскими силами Грецию и Армению

Анкара, 14 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с недовольством отозвался о сотрудничестве Греции и Армении, приравняв их к террористам и сатанинским силам. Выступление главы государства транслировалось по национальному телевидению.

По словам президента, Турция продолжит сражаться с терроризмом и внешними врагами, в число которых вошли Греция, Армения и все стороны, которые хотят как-либо ограничить Анкару.

«Турция продолжит борьбу с терроризмом и внешними врагами — от сатанинских сил из числа армянского и греческого лобби до врагов в Персидском заливе, а также теми, кто, используя иностранные финансовые институты, пытается создать для нас ограничения», — сказал он.

Слова Эрдогана прозвучали после того, как Греция, Кипр, ОАЭ, Франция и Египет опубликовали совместное заявление о недопустимости продолжения агрессивной политики Турции на Ближнем Востоке, в Средиземном море и в Африке. «Пятерка» осудила Анкару за эскалацию кризиса в Ливии, отправку войск в Сирию, а также за создание конфликтных настроений в других странах. В заявлении подчеркивается, что позиция Турции по отношению к другим государствам и игнорирование ею международных норм стали главным дестабилизирующим фактором в этих регионах.