Телеканал RT запустил спецпроект о военных корреспондантах

Москва, 14 мая. Российский телеканал RT запустил проект «Военкоры», в рамках которого известные военные корреспонденты будут делиться личным опытом работы в горячих точках.

Первый выпуск программы посвящен героям, которые отстояли Россию в борьбе с международным терроризмом.

«Страна должна знать своих героев», — сказал журналист Роман Бабаян, его слова передает RT.

Он напомнил о группе псковских десантников, которые 1 марта 2000 года отразили нападение нескольких тысяч чеченских боевиков. Из 90 российских военнослужащих выжили только шестеро.

«Я вот хочу рассказать про первую чеченскую кампанию 1996 года. Я видел журналистку всего один раз. Она смотрела на ребят в форме, как на пресмыкающихся. А уже в 1998 году журналисты за нами ходили толпами, снимали репортаж про каждый шаг», — поделился бывший военный, писатель Захар Прилепин.

Телеканал RT регулярно посвящает свои спецпроекты важным общественно-политическим событиям. Ранее журналисты канала презентовали документальный фильм о жертвах коронавируса.