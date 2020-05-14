Медики не исключили, что противовирусный препарат появится раньше вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что разрабатываемая научным центром «Вектор» вакцина от COVID-19 будет зарегистрирована в сентябре текущего года и разработчики обеспечат интеллектуальную собственность на этот препарат заблаговременно. Как пояснил вице-президент Российского научного общества иммунологов, доктор медицинских наук, профессор Иван Козлов, сроки, озвученные на сегодняшнем совещании по вопросам развития генетических технологий, вполне реальны.

«Разработка вакцины идет очень стремительно. На самом деле это особенность коронавируса, что все собрались и за какие-то полгода сделали так много, сколько не делали вообще», — заметил профессор Иван Козлов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Иммунолог напомнил о существовании специальных технологий, которые помогают ускорить создание вакцины от коронавируса.

«Биоинформатика, например. И оказалось очень полезным, что геном этого вируса был расшифрован еще китайцами в самом начале. То есть было понятно, из чего он создан. Потом мы практически прошли всю схему репликации этого вируса, его жизненный цикл, нашли ключевые молекулы. Воспроизводить сегодня мы умеем все. Поэтому реально сегодня много стран, не только мы, гонят и гонят», — сказал Иван Козлов.

Его коллега, председатель консультационного совета Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский не исключил, что раньше вакцины в России может появиться противовирусный препарат.

«Шансы, что противовирусный препарат будет разработан раньше, чем вакцина, тоже есть. Что вперед появится, то и будет применяться. Кроме тех случаев, когда пациенты уже перенесли вирус и выработали к нему иммунитет, то есть у них выработались антитела. Сколько они держатся, мы не знаем, но к осени как раз будет понятно, держатся антитела четыре-пять месяцев или все-таки два года, как мы рассчитываем», — сказал Крестинский в той же программе.

Напомним, по данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за минувшие сутки 13 мая выявлено 9 974 новых случая в 84 регионах страны. Общее количество инфицированных в России достигло 252 245 граждан, из них вылечились 53 530 человек, умерли — 2 305. При этом жертвами коронавируса в прошедшие сутки стали 93 россиянина.