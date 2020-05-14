Экс-дворецкий принцессы Дианы рассказал, почему Гарри женился на Меган

Лондон, 14 мая. Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Барелл объяснил, почему принц Гарри женился на Меган Маркл вопреки негодованию королевской семьи.

Внук Елизаветы II не стал считаться с мнением родственников и сделал предложение американской актрисе. В Букингемском дворце к Маркл отнеслись с настороженностью, в итоге супруги решили отказаться от свои королевских обязанностей и переехать в США.

Барелл объяснил, почему принц Гарри женился на Маркл. Бывший дворецкий считает, что все дело в схожести характеров принцессы Дианы и Маркл – их едва ли можно назвать слабовольными.

«Диана могла постоять за свои убеждения, Меган Маркл тоже это под силу», — отметил Барелл в комментарии Closer.

По словам собеседника издания, Маркл напомнила Гарри его погибшую мать. При этом Барелл уверен, что будь принцесса Диана жива, она бы не смогла поладить с супругой Гарри, между ними случались бы постоянные конфликты.

Тем не менее между принцессой Дианой и Меган Маркл есть явные отличия. Диана избегала представителей прессы, в то время как Маркл любит выставлять себя на показ.

Ранее принц Гарри и его супруга объявили, что больше не будут общаться со следующими британскими изданиями: Daily Mail, The Sun, Daily Mirror и Daily Express. Чета смогла пойти на такой шаг, лишь отказавшись от королевских привилегий, так как в Великобритании частная жизнь королевской семьи считает предметом оправданного общественного интереса.