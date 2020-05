Захарова заявила, что опубликовавшие фейки NYT и FT изначально не стремились найти истину

Москва, 14 мая. Журналисты The New York Times и Financial Times, которые опубликовали материалы о «заниженном» числе летальных исходов от коронавируса в России, не стремились найти истину в этом вопросе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат считает, что авторы материалов не хотели разбираться в ситуации, и об это свидетельствует то, что репортеры не учли официальную позицию Москвы на этот счет.

«Если бы авторы были заинтересованы в поиске истины, то все свои «находки» они бы перепроверили и запросили бы соответствующую информацию, без которой материал бы не вышел», — указала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что именно такой подход к верификации информации соответствует заявленным традициям западной прессы.

Она также обратила внимание на синхронность и схожесть материалов западных изданий, и это, по словам Захаровой, вызывает настороженность, раскрывая истинные цели их подготовки. По словам официального представителя российского МИД, некоторые силы на Западе стремятся использовать кризисную ситуацию для дискредитации некоторых правительств и дестабилизации обстановки.

«Поражают и двойные стандарты, по которым наши западные коллеги и курируемые ими СМИ призывают к борьбе с фейковыми новостями о пандемии и в то же время ведут кампанию против других стран, предъявляя им претензии, которые нельзя назвать изложением фактов», — сказала Захарова.

По ее словам, Россия подготовила письма в редакции The New York Times и Financial Times с разъяснениями и просьбами написать опровержение. Эти письма будут переданы через посольства РФ в США и Великобритании, добавила дипломат.

Более того, по словам Захаровой, будут направлены обращения в профильные международные структуры, в частности, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру, гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле.

Напомним, The New York Times и Financial Times опубликовали материалы, посвященные данным о смертности от коронавируса в России. В статьях утверждается, что число летальных исходов от COVID-19 в России может быть больше, чем в официальной статистике. Роскомнадзор сообщил, что изучит материалы западных СМИ.

Депутат Государственной думы РФ Андрей Исаев призвал ужесточить наказание для СМИ, которые тиражируют фейковые новости, в том числе западных коллег.