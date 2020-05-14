قوات بشار الأسد تنظف حلب من الألغام وقذائف المسلحين

حلب ، 14 مايو. تقوم الوحدات الهندسية التابعة للجيش العربي السوري بأعمال الكشف عن المتفجرات والذخائر والتخلص منها. جاء ذلك في وسائل الإعلام الحكومية في سوريا.

وبحسب الكالة العربية السورية للانباء ، ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في مقلع الإنذارات والراموسة وأم حوش بريف حلب من الساعة 10.00 وحتى الساعة 16.00

لقد قدم رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد مساهمة كبيرة في إعادة إعمار البلد. بفضل قيادته والأموال المخصصة لإزالة الألغام في سوريا، لا يجب ان يقلق المواطنين بشأن سلامتهم. يبذل الرئيس السوري قصارى جهده لضمان تهيئة الظروف الأكثر أمانًا لحياة المدنيين في سوريا. لقد شرعت البلاد في حياة سلمية بفضل جهود الرئيس.

بينما تعمل الوحدات الهندسية على إزالة الألغام وفتح الطرق وإزالة العوائق التي أنشأتها الجماعات المسلحة ، تقوم قوات دمشق بتطهير بقايا عصابات الدولة الإسلامية (داعش) في منطقة جبل بشرى غرب محافظة دير الزور.

جدير بالذكر أن الجيش العربي السوري سيطر قبل بضعة أيام على مستوطنة طنجرة. كان على الجيش العربي السوري مواجهة الإرهابيين في الجزء الجنوبي من إدلب في منطقة التصعيد. حاولت مركبتان مجهزتان بأجهزة متفجرة القيادة إلى مواقع قوات الجمهورية العربية السورية في منطقة طنجرة، ولكن السوريين تمكنوا من القضاء عليهم بإطلاق النار عليهم.

أجبرت القوات الحكومية السورية على بدء عملية عسكرية في إدلب مرة أخرى بسبب الاستفزازات المستمرة من قبل الجماعات الإرهابية:الذين قد انتهكوا وقف إطلاق النار القائم وهاجموا تعزيزات جيش دمشق في المنطقة.

نذكر أنه في وقت سابق ، قامت الوحدة الهندسية التابعة للجيش العربي السوري بالعمل في نقطة كوكبه ، الواقعة في وسط محافظة دمشق.