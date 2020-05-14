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Роднина жестко отреагировала на слова Тарасовой об умершей от рака Черкасской

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Роднина жестко отреагировала на слова Тарасовой об умершей от рака ЧеркасскойМосква, 14 мая. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина подвергла жесткой критике тренера Татьяну Тарасову за ее высказывания об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.

Ранее в одном из интервью Тарасова заявила, что Роднина отправила больную раком Черкасскую на соревнования в Австралию. По ее словам, Черкасская нуждалась в медицинской помощи, так как «не могла даже пить воду».

В свою очередь Роднина посоветовала Тарасовой «немножечко удариться в историю», напомнив, что события, которые она описывала происходили в 1981 году, а Черкасская умерла в 2001 году.

«Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет», — отметила Роднина.

Ранее Тарасова объяснила, почему прекратила тренировать спортсменов. По ее словам, отсутствие собственного катка является главной преградой для тренировок фигуристов. Тарасова посетовала, что Министерство спорта и Олимпийский комитет РФ не предлагают ей сотрудничество. Она также добавила, что «желание тренировать есть, но сил меньше с каждым годом».

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Источник: РИА Новости
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