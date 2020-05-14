В лучших традициях Bellingcat: в Сеть утекли секретные документы турецкой разведки

Чем занимаются турецкие спецслужбы помимо поддержки террористических ячеек на Ближнем Востоке, в Африке и ЕС? Именно, подсматривают коллег и подслушивают их. Впрочем, мы не считаем это чем-то зазорным. Так делают все. К тому же, именно благодаря прослушке в саудовском генконсульстве в Стамбуле мир узнал о жестокой расправе над журналистом Джамалем Хашогги.

И все же, иностранная разведка — это противник. А когда противник садится в лужу — это не может не радовать. Тем более что турецкие шпионы попались на преследовании своих же оппозиционеров за границей. То есть, в целом, Анкара недалеко ушла от Эр-Рияда.

Итак, ресурс Nordic Monitor на днях опубликовал секретные документы турецкой разведки. Как пишет автор «слива» Абдулла Бозкурт, бумаги разоблачают оперативную работу турецкой разведки в странах Центральной Азии, Африки и, разумеется, у союзников по НАТО — ЕС и США.

Несколько слов об авторе

Абдулла Бозкурт — турецкий журналист с 20-летним стажем работы в СМИ на руководящих должностях. Работал в Анкаре, Нью-Йорке и Вашингтоне. Специализируется на радикальных «джихадистских» группировках, действующих в Турции и ее окрестностях. Но самое главное, Абдулла возглавляет исследовательский центр Nordic Research & Monitoring Network в Швеции.

Некоммерческая организация мониторит уровень террористической угрозы в Европе и на Ближнем Востоке. На сайте центра сообщается, что миссия его сотрудников - бороться с радикализмом вместе со всеми заинтересованными сторонами и на всех уровнях.

Недавно центр запустил масштабный проект «Турция-ИГИЛ»1, направленный на изучение и выявление поддержки Эрдоганом террористических групп. В том числе и «Исламского государства1».

Возвращаясь к утечке

Согласно секретным данным, Турция годами нелегально шпионит за критиками исламистского режима. Другими словами, за теми, кто не разделяет убеждений запрещенной в России организации «Братья-мусульмане1». И в целом, это, конечно, не сенсация. Мы уже писали о слежке Национальной разведывательной организации (MIT) за турецкими оппозиционерами в Германии, Дании, Нидерландах и Швеции.

Однако на этот раз речь идет о документах, подготовленных секретным учреждением, созданным в 2016 году по специальной директиве президента Эрдогана. Структура действует под эгидой Главного управления безопасности страны (Emniyet), и ее шпионская сеть охватывает аж 18 стран: США, Канаду, Германию, Великобританию, Бельгию, Италию, Нидерланды, Грецию, Норвегию, Румынию, Бразилию, Анголу, Южную Африку, Египет, Ирак, Узбекистан, Пакистан и Киргизию.

Собранные на нелояльных турок данные отправляются в Департамент по борьбе с преступлениями против национальной безопасности (Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü). Это специальный отдел, образованный 12 мая 2016 года в Анкаре. По некоторым данным, президент Эрдоган лично обратился с просьбой о создании департамента и одобрил его на заседании кабмина под председательством тогдашнего премьер-министра Ахмета Давутоглу.

На одной из страниц секретного отчета от 19.10.18 перечисляются имена и фамилии людей, за которыми установлено наблюдение. А также страны, где те проживают. Автор делает вывод, что более активно следят за турками в США, Германии и Греции.

Также Бозкурт пишет, что документы, по всей видимости, представляют для турецкой власти особую ценность. О чем свидетельствуют сопроводительные формулировки, призывающие сотрудников спецслужб усилить меры безопасности, быть крайне осторожными и ни в коем случае не передавать данные никаким посторонним лицам или учреждениям.

В ряде документов фигурирует подпись замглавы департамента столичной полиции Кайхана Ай – человека, отметившегося в громком скандале с убийством учителя математики.

Гекхана Ачикколлу задержали после попытки госпереворота и обвинили в членстве в религиозном движении Фетхуллаха Гюлена (беглый проповедник, скрывающийся в США). Мужчина был замучен до смерти, и Кайхан Ай лично принимал участие в пытках. Полтора года спустя Ачикколлу был признан невиновным.

Главная цель – гюленисты

В Турции именно Гюлен считается организатором попытки свержения Эрдогана 15 июля 2016 года. После провала путчистов по стране прокатилась волна посадок, убийств и увольнений. То, что должно было положить конец эрдогановскому режиму, стало для него спасением. Под предлогом борьбы с гюленизмом турецкий лидер тотально зачистил оппозицию и победил в президентских выборах, предварительно организовав конституционную реформу.

Таким образом, шпионаж за оппозицией в других странах — это лишь часть плана по контролю и ликвидации инакомыслия. Все, кто перечислен в этих документах, теперь не смогут вернуться на родину. Отныне они не имеют права пользоваться консульскими услугами, а их активы в Турции будут конфискованы. И это при том, что в материалах так и не приводится ни одно действие кого-либо из обвиняемых, которое можно было бы расценить, как террористическое.

Уши и глаза повсюду

Из текста досье становится ясно, что данные на людей собирали не только специальные агенты под прикрытием, но и дипломаты из посольств Турции в Великобритании, Дании и Узбекистана. Они в частности помечали журналистов, критикующих политику Эрдогана.

Жертвы преследований

Гражданин Турции Ибрагим Айтач Анлы, проживающий в США, попал под наблюдение еще когда жил в Ираке. В настоящее время он является исполнительным председателем Rumi Forum — неправительственной организации в Вашингтоне, которая выступает за межконфессиональный и межкультурный диалог.

Журналист Метин Икар, бывший главный редактор ведущего новостного канала Samanyolu Haber TV, который, как и многие СМИ, был закрыт в 2016. Ему удалось бежать из Турции. В противном случае его бы ждала тюрьма. Ведь он перешел дорогу лично Эрдогану, упомянув в своих материалах о коррупционном скандале, затронувшем семью президента.

И еще десятки имен и фамилий...

Итого

Абдулла Бозкурт напоминает, что с 2014 года были посажены более полумиллиона человек, связанных (и не связанных) с движением Гюлена. Больше 130 000 государственных служащих были уволены без проведения судебного или административного расследования. 4560 из них были судьями и прокурорами. Их заменили на лояльных власти.

По состоянию на апрель 2020 года в тюрьме находится 161 журналист.

1 Организация запрещена на территории РФ.