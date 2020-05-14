Сирия, 14 мая. В Даръа группа неизвестных лиц совершила нападение на сирийских военнослужащих. На севере Хасаки заминированный мотоцикл взорвался у здания штаб-квартиры «Сирийской национальной армии». Неизвестный беспилотник нанес удар по автомобилю боевиков в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: лишились двух военнослужащих при нападении неизвестных в Даръа.

ВС Турции и союзные силы: задержали группу курдских боевиков на сирийско-турецкой границе на севере Хасаки.

«Сирийская национальная армия» (СНА): выгнала две семьи беженцев из лагеря на севере Алеппо, понесла потери в результате междоусобной стычки в Хасаке.

«Отряды народной самообороны» (YPG): лишились трех боевиков, которые дезертировали с позиций и сдались турецкими военнослужащим в Хасаке.

Провинция Алеппо

На севере провинции протурецкие боевики продолжают нарушать права мирных граждан. Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), боевики «Фейлак аш-Шам» совершили рейд в лагере беженцев близ города Африн и выгнали несколько семей беженцев из их палаток. Причина, по которой беженцев выгнали без их имущества из лагеря не указаны.

Провинция Даръа

Корреспондент агентства Aleppo AMC сообщает, что в деревни Аль- Мусайфира были убиты двое сирийских военнослужащих. Нападение на них был совершено группой неизвестных боевиков, предположительно из состава «спящих ячеек», которые открыли огонь по их автомобилю из автоматических винтовок.

Агентство Halab Today передает, что у города Тафас прошла демонстрация сторонников боевиков, которые выступили против ввода дополнительных сил правительственных войск. Для усмирения толпы в город были направлены дополнительные подразделения САА.

Провинция Идлиб

У поселка Сармин неизвестный беспилотник нанес ракетный удар по автомобилю «Хайят Тахрир аш-Шам». На месте скончались несколько боевиков, которые находились в момент атаки внутри. Как сообщает агентство Anna News, пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Провинция Хасака

Репортёры агентства SANA сообщили, что в поселке Шалах, расположенном к югу от города Рас аль-Эйн прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной послужила самодельная бомба, установленная в мотоцикл, припаркованный у штаб-квартиры «Сирийской национальной армии».

Агентство Anadolu сообщило, что трое боевиков «Отрядов народной самообороны» добровольно сдались турецким пограничникам в окрестностях города Дербасия на границе турецкой провинции Мардин.

Агентство SOHR сообщило, что на севере провинции произошел очередной междоусобный спор между фракциями «Сирийской национальной армии». Как передает источник, боевики «Дивизии Султан Мурад» и «Фейлак ар-Рахман» вступили в перестрелку у поселений Ахрас и Лайла к западу от Рас аль-Эйна. По словам источника, спор между боевиками случился при разделе награбленного у местного населения имущества.