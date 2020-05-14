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Мать Тимати пригрозила удалиться из Instagram

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Мать Тимати пригрозила удалиться из Instagram

Москва, 14 мая. Мать известного российского рэпера Тимати Симона Юнусова заявила, что хочет удалить социальные сети. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Юнусова заявила, что устала от «подглядывающих в чужую замочную скважину» людей. Причем поклонники Тимати стали внимательней следить за публикациями на ее странице, поскольку сидят дома.

И для них, по мнению Юнусовой, нет иного развлечения. Мать Тимати заметила, что завела Instagram за несколько лет до появления на свет внучки Алисы.

Рождение внучки наполнило ее жизнь новым смыслом, и Симоне захотелось поделиться этим с подписчиками. Однако она заявила, что не лезет в личные дела своих детей.

«Теперь относительно второго внука. Я не видела его уже два месяца с тех пор, как обьявили карантин. Когда мы вместе ходили в бассейн, или я приходила в гости, мне было чем вас порадовать, сейчас увы», — пожаловалась Юнусова.

Мать Тимати добавила, что ей страница в соцсетях больше не нужна. Цели прославиться она не преследует, а слушать ее советы молодежь не будет.

Подписчики с грустью отреагировали на публикацию Юнусовой. Они попросили не бросать Instagram-сообщество. Многие отметили, что мать Тимати сама по себе очень интересный человек.

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