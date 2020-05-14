В Киеве пожалели, что не нашли никаких улик против Поклонской в интервью Гордону

Киев, 14 мая. Интервью экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской украинскому журналисту и телеведущему Дмитрию Гордону не имеет никакой ценности для киевских правоохранителей. Об этом заявил «прокурор» так называемой «Автономной Республики Крым» Игорь Поночовный.

По его словам, этот разговор не может быть использован в качестве доказательства стороны обвинения в уголовном деле, которое возбуждено на Украине против Поклонской.

Поночовный отметил, что никакой доказательной базы депутат не предоставила, пожалев, что никаких улик против нее нет.

«На самом деле в интервью нового она ничего не сказала, она лишь дополнительно, как представитель оккупационной власти, подтвердила те факты, по которым мы осуществляем досудебное расследование. Также она сообщила те факты, по которым у нас возникали сомнения по поводу ее информированности о том, что она является в Украине подозреваемой, за что именно она является подозреваемой», — сказал он в эфире украинской радиостанции «Радио НВ».

Напомним, что недавно Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту. Она отметила, что ее позиция как бывшего сотрудника украинской прокуратуры, первого прокурора Крыма и российского политика была выслушана в Киев впервые, передает «Царьград».

Эксклюзивная беседа вызвала гнев со стороны украинских националистов: они раскритиковали Гордона за то, что он позволил Поклонской высказаться. В качестве аргумента в защиту журналиста его жена Олеся Бацман заявила, что интервью якобы имеет ценность для украинских силовиков, и прокуратура взяла его в работу.

Сам Гордон в этой ситуации повел себя непрофессионально, назвав интервью «документацией российской агрессии» и его вкладом в будущий судебный процесс в Гааге, в собеседницу — «символом предательства».

Поклонская не стала грубить в ответ. В комментарии Федеральному агентству новостей радиоведущий, журналист, блогер и общественный деятель Армен Гаспарян поддержал ее, отметив, что депутат повела себя абсолютно правильно.