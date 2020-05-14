Онищенко рассказал о происхождении коронавируса, виновного в пандемии COVID-19

Новый коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19, никуда не уйдет, поскольку на самом деле он живет рядом с нами миллионы лет. Такое мнение о происхождении COVID-19 высказал заслуженный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Думаю, этот коронавирус живет рядом с нами точно не один миллион лет, а тут он просто решил зайти к нам на огонек, чтобы поближе познакомиться, — с юмором отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Этот вирус не с Марса к нам прилетел и уж точно никуда не собирается улетать. Коронавирусов нам известно примерно 37-40, и это только те, которые уже описаны. На самом деле их, безусловно, гораздо больше. Так что, конечно, и этот коронавирус с нами давно и никуда уходить не собирается».

Просто раньше возбудитель COVID-19 не «работал» в человеческой популяции, поэтому мы с ним не сталкивались, объяснил Онищенко.

«Все дело в том, что этот коронавирус перешел на человеческую популяцию, преодолев межвидовой барьер. Это седьмой по счету вирус, который перешел на человеческую популяцию, а в этом веке — за последние 20 лет — третий. Мы все помним пандемию SARS 2003 года (эпидемия так называемой атипичной пневмонии. — Прим. ФАН), MERS от 2012 года и вот теперь — COVID-19. Так куда ж ему уходить?» — риторически спрашивает собеседник ФАН.

При этом, отметил Онищенко, этот коронавирус имеет значительные особенности.

«Если сравнивать COVID-19 с SARS, то у нынешнего «гостя» контагиозность (способность к заражению. — Прим ФАН) гораздо выше. Но при этом ни в какое сравнение с вирусом гриппа он не идет. Сегодня количество выявленных случаев COVID-19 примерно 4,5 миллиона. Это средние показатели при обычной эпидемии гриппа в нашей стране. А во всем мире во время эпидемий гриппа болеют от 700 миллионов до миллиарда человек. Поэтому я убежден и утверждаю, что в данном случае речь все-таки идет о гибридной информационно-эпидемиологической атаке. Эпидемиологическая атака да, есть, и она естественная, несмотря на все звучащие из США обвинения в адрес Китая в якобы искусственном происхождении вируса. Все-таки настоявшие ученые не видят в генетическом паспорте COVID-19 следов преднамеренного вмешательства. Но есть и информационная составляющая всей этой истории. Но этот вирус теперь останется с нами навсегда», — резюмировал Геннадий Онищенко.

На Земле могут быть десятки видов различных вирусов, которые пока не переходят на человеческую популяцию, считают ученые. Так, следующая пандемия может начаться в тропических лесах Амазонии в Латинской Америке из-за грубого вмешательства человека в экосистемы, считает бразильский эколог Дэвид Лапола.

«Леса Амазонии — это огромный резервуар вирусов», — цитирует слова ученого AFP.

По мнению Лаполы, вирусы могут передаваться человеку от животных при нарушении экологического баланса.