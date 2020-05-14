Донбасс сегодня: партизаны вывели из строя истребитель Киева, массовое дезертирство в ВСУ

Донбасс, 14 мая. Украинские войска бьют из тяжелых минометов и пушек БМП по ДНР и ЛНР. Коммунист рассказал о деятельности и успехах партизан в тылу украинских вооруженных сил. В СБУ обвинили украинских журналистов в работе на российские спецслужбы. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Семь населенных пунктов Донецкой Народной Республики обстреляны за сутки вооруженными формированиями Киева. Защитники ДНР зафиксировали 13 обстрелов, 12 из которых — по населенным пунктам на Донецком направлении обороны, а один — по району Горловки. Украинские «освободители» применяли стандартный набор вооружений — 120-мм минометы, зенитные установки и гранатометы. Интенсивный огонь велся с применением 30-мм пушек боевых машин пехоты (БМП-2) и стрелкового оружия.

Поселок Желобок, находящийся на переднем крае Луганской Народной Республики, дважды попал под обстрел ВСУ с применением тяжелых минометов, вооружений БМП-2 и станковых противотанковых гранатометов.

Хищение оружия в ВСУ принимает угрожающие масштабы

Разведка ДНР сообщает о новых фактах хищения оружия и боеприпасов в передовых частях украинской армии в Донбассе. По словам представителей управления Народной милиции ДНР, масштабы хищения «угрожающие». На днях в 54-й механизированной бригаде ВСУ начали работать военные контрразведчики Службы безопасности Украины с целью проверки хранения боеприпасов и оружия.

В первые же дни выявлена недостача более 10 тысяч патронов и семи автоматов. К даче пояснений по уже выявленным фактам привлечен начальник службы ракетно-артиллерийских вооружений воинской части. Кроме того, бригаду посетил с проверкой заместитель командующего силовой операций Соколов. Причина визита инспекции во главе с высокопоставленным военным — всплеск пьянства и рост количества преступлений, совершенных военнослужащими. В первые дни выявлены более 120 фактов самовольного оставления мест несения службы силовиками бригады.

Украинские силовики обвинили свои СМИ в шпионаже

Сами того не подозревая, журналисты телеканала «ТРК Украина» попали в поле зрения украинских спецслужб, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Съемочная группа канала совместно с военнослужащими 25-й десантно-штурмовой бригады отрабатывала задачу по подготовке постановочных репортажей в районе Станицы Луганской.

После выполнения задачи один из членов группы проявил инициативу и решил опросить жителей Станицы о том, как изменилась их жизнь после введения карантина и закрытия границы. Украинцы, что было ожидаемо, высказали недовольство сложившейся ситуацией. На место работы журналистов прибыли представители СБУ и военной полиции, которые обвинили работников СМИ в подготовке материалов для российских спецслужб.

Добавил «весомости» обвинениям спецслужб тот факт, что у телеоператора Кузьминского на компьютере обнаружены файлы, на которых журналисты обсуждают с комбатом ВСУ детали подготовки постановочного сюжета.

Коммунист рассказал об успехах партизан в тылу армии Украины

О том, кого украинским военным и спецслужбам точно стоит бояться, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал бывший полковник Народной милиции ЛНР, а ныне помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев, позывной «Коммунист». Речь идет о партизанах — сторонниках республик Донбасса, действующих как на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, так и в глубоком тылу украинской армии.

Как сообщил офицер, в селе Ивановка Красноармейского района Донецкой области, на полигоне 3-го отдельного полка спецназа ВСУ, партизаны уничтожили миномет «Поднос». При взрыве миномета погиб один военнослужащий, еще восемь получили ранения.

В Мелитополе Запорожской области сторонники Донбасса, по информации Коммуниста, вывели из строя истребитель 204-й бригады тактической авиации ВСУ МиГ-29, бортовой номер 47. Данный истребитель состоял в сводной авиационной группе, выполнявшей задачи прикрытия Азовского моря. Из шести самолетов в рабочем состоянии остались пять.