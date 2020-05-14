Онколог объяснил, как вирус может помочь Заворотнюк побороть рак

Москва, 14 мая. Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал о новейшей технологии лечения рака с помощью вируса. Макаров отметил, что такой способ может помочь Анастасии Заворотнюк справиться с болезнью.

Актриса борется с глиобластомой — злокачественным образованием в головном мозге. Новая технология лечения рака может применяться на последних, терминальных стадиях, рассказал Макаров. Для этого исследователи подбирают вирусы, которые способны разрушать клетки опухоли больного.

Врач-онколог международного биомедицинского холдинга «Атлас» Дмитрий Олькин подробно рассказал о новом способе лечения.

«Этот метод называется «онколитическая вирусная терапия». Суть в том, что определенные вирусы можно модифицировать так, что, попав в организм, они будут прицельно уничтожать опухолевые клетки», — рассказал специалист в комментарии kp.ru.

Олькин оценил возможность вылечить рак у Заворотнюк с помощью нового метода. По его словам, в случае с глиобластомой уже известные методы лечения работают не очень эффективно.

«Ученые и врачи ищут и пробуют новые методы. Будем надеяться, что онколитическая вирусная терапия окажется эффективной и относительно безопасной», — отметил эксперт.

Отметим, что ранее официально диагноз актрисы не был подтвержден. Родственники Заворотнюк долгое время никак не комментировали сообщения о течении болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня». Информацию о том, что у нее, как и у певицы Жанны Фриске, выявлена глиобластома, распространяли СМИ.