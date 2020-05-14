Студенты казанского университета из Африки изобрели приложение для перевода с редких языков

Возможно, Google Translate скоро потеснит новое приложение. Бенинец Бонавантюр Доссу и нигериец Крис Эмезью, являющиеся студентами Института математики и механики им. Н. И. Лобачевского, разработали специальную программу, позволяющую распознавать редкие африканские языки, чем не может похвастаться ее американский аналог, и делать их переводимыми на другие языки.

Вдохновением для создания приложения послужила простая потребность в общении, а главное понимании близких людей. «Моя мама не умеет писать на языке фон, а я на нем разговариваю плохо, но достаточно хорошо владею французским. Я все время прошу свою сестру мне помочь понять некоторые фразы, которые использует моя мама», - рассказывает Бонавантюр Доссу. Сейчас бенинец учится в России и находится далеко от дома. Для того, чтобы рассказать, что нового произошло на родине, мама оправляет ему голосовые сообщения на языке фон, который широко распространен на юге Бенина.

Вынужденный все время обращаться к сестре для дальнейших объяснений, Бонавантюр решил научить робота читать сообщения мамы с помощью технологии искусственного интеллекта. Но изобретение требовало доработки. И тогда на помощь пришел друг, нигериец Крис Эмезью.

Вместе африканцы сумели разработать приложение, подобное Google Translate. В основе его создания лежат достижения в области информатики, лингвистики и искусственного интеллекта. Теперь Бонавантюру больше не нужно беспокоить сестру, и он сам может ответить своей маме.