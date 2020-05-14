Чижов заявил, что вопрос об открытии границ ЕС для россиян пока не стоит

Москва, 14 мая. Открытие границ Европейского союза для россиян пока не обсуждается. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Об открытии внешней границы Евросоюза, соответственно, шенгенского пространства, пока что в практическом плане вопрос не стоит, это в том, что касается российских граждан», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Еврокомиссия на прошлой неделе озвучила возможный срок открытия границ стран Шенгенской зоны. Ожидается, что ограничения могут снять уже 15 июня.

Коронавирусная инфекция, вспышка которой произошла в Китае в конце прошлого года, за довольно короткий срок охватила почти все страны. В Европе больше всего пострадали Испания, Великобритания, Италия, Франция и Германия — они лидируют в топе стран региона по числу заболеваний.

В мире выявлено более 4,4 миллиона случаев заболевания, число летальных превысило отметку в 290 тысяч. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее выразил уверенность, что вирус SARS-CoV-2 в китайский Ухань завезли американские военные. В своем заявлении он сослался на публикацию о создании подобного вируса, опубликованную в научном журнале Nature Medicine за 2015 год.