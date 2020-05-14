RT опубликовал фильм о коронавирусе с участием пяти главврачей больниц Москвы

Москва, 14 мая. Телеканал RT и журналист Антон Красовский представили новый выпуск документального проекта «Эпидемия». Серия посвящена борьбе с коронавирусом.

В документальном фильме принимаются участие главные врачи пяти клиник Москвы, которые перепрофилированы для лечения больных с коронавирусом. Медики ответили на вопросы, когда ждать плато, как устанавливают причину смерти пациентов с коронавирусом и можно ли верить официальной статистке смертности.

В фильме также рассказывается, как главный врач осуществляет обход в Первой градской больнице, зачем туда приезжал главный врач ГКБ №40 Денис Проценко, можно ли медикам в «грязной зоне» брать с собой мобильные телефоны без чехла.

Также, как пишет RT, трое из приглашенных на съемки главных врачей состоят в клиническом комитете при департаменте здравоохранения Москвы, который разрабатывает стратегию борьбы с эпидемией и разрабатывает рекомендации по выявлению и лечению смертоносной инфекции.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено 252 245 граждан с коронавирусом, из них вылечились 53 530 человек, умерли — 2305.